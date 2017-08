Dan Hacke fylder 70 år den 2. september. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskildes altmuligmand: Dan Hacke fylder 70

Roskilde Avis - 25. august 2017 kl. 00:58

Når Dan Hacke fylder 70 år lørdag den 2. september, er det med en ubestridt status som Roskildes vellykkede altmuligmand.

Gennem årene har han sat sit præg på fødebyen på så mange måder, at de fleste andre ville blive helt svimle bare ved tanken: Racer-pædagog, fritids-guru, festival-formand og halchef.

Egentlig blev han først udlært indenfor herreekvipering i forretningen Boston, der fortsat ligger ved Stændertorvet i den gamle domkirkeby.

Men derefter fik han lyst til i stedet at uddanne sig til pædagog og kom til Fritidsklubben 'Viadukten' ved Præstemarksvej. Her begyndte han at opbygge landets bedste racerskole. I starten kørte knægtene bare cross med deres Puch-maxi på en en jordbane, men med hjælp fra asfalt-entreprenørernes rester og flittige forældre, der mødte frem med trillebør og skovl, fik Hacke efterhånden anlagt en fin gokart-bane på stedet.

Her sørgede hans efterfølger Otto Jensen derefter i de følgende år for at uddanne store racer-talenter som Jan og Kevin Magnussen samt Jason Watt og Dennis Lind.

I mellemtiden var Dan Hacke kommet videre til Hedeboparkens Fritidscenter, der under hans ledelse blev et godt og trygt holdepunkt for mange børn og unge i denne del af Roskilde, som rummer indbyggere med rod i mange forskellige lande.

Imens var han også kommet med i ledelsen for Roskilde Festivalen, hvor han var formand i 23 år, fra 1986 til 2009.

Sammen med den kunstneriske leder Leif Skov og den økonomiske boss Henrik Rasmussen sørgede Dan Hacke for, at Nordeuropas største musikbegivenhed overlevede- og kom godt igennem flere vanskelige år, blandt andet omkring den alvorlige dødsulykke i 2000.

Hackes sidste, store bedrift var, at han som direktør for Roskilde-hallerne udviklede et af de store sportslige, kulturelle og kommercielle mødesteder på Sjælland. I 2014 stod en stor ny hal D klar med plads til over 2.000 tilskuere til håndboldkampe og over 3.500 til store indendørs koncerter.

I sjællandsk målestok gav han Roskilde-hallerne samme status som Herning og Aalborg i Jylland, og når det store cykelløb Danmark Rundt skulle gennem byen, kom dets chef Jesper Worre til ham.

Men da byrådet et tidspunkt vedtog, at hallerne nu skulle være 100 pct. kommunale, besluttede han sig til at forlade dette fjerde livsværk.

Ved siden af de nævnte bedrifter har han også fundet tid til i en periode at drive sin egen bladkiosk på hovedgaden og være med i bestyrelsen for FC Roskilde, der nu gør sig gældende i fodboldens 1. division.

I dag driver han fortsat sin egen konsulent-virksomhed og kan bruge sit kæmpemæssige netværk i Roskilde til at opnå hurtige resultater.

Den runde dag fejres privat sammen hustruen Lis, der hele vejen har været det stærke bagland, og familien.

tk