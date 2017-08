Lokale politikere forsøger at presse regionspolitikerne, så der kan komme flere læger til Roskilde. (Foto: Colourbox) Foto: Michèle Constantini/Michele Constantini / Altopress

Roskildepolitikere: Vi Presser regionen for flere læger

Roskilde Avis - 15. august 2017 kl. 07:34 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde skal have flere læger, og en del af dem skal også placeres i små lokale landsbysamfund, er socialdemokrat Morten Gjerskov og venstremand Bent Jørgensen enige om.

- Vi har allerede lagt pres på regionen for at få flere læger til Roskilde. Det er det eneste, vi kan gøre. Det er politikerne i Region Sjælland, der beslutter, hvor mange læger Roskilde må have, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov.

Roskilde har i øjeblikket så få, at nytilflyttere, og andre, der vil skifte læge, risikerer at få en rigtig lang og besværlig vej. Desuden er der ofte lange ventetider, hvis man vil til lægen, da Roskildes læger er nogle af dem i landet, der har flest patienter.

Allerede i starten af året kontaktede Morten Gjerskov Region Sjælland angående problemet.

Han fortæller, at en praktiserende læge i Viby i øjeblikket arbejder på deltid. Hun har søgt regionen om at måtte gå på fuldtid, men har fået nej.

- Der er læger, der gerne vil tage jobbene i Roskilde, de mangler bare tilladelsen fra regionen.

- Borgerne kan ikke være tjent med, at vi har for få, siger Morten Gjerskov.

Læger i små byer

Problemet med manglende læger bliver endnu større med tiden, hvis regionspolitikerne ikke gør noget ved det.

- Roskilde er en kommune i rivende udvikling. Befolkningstallet vokser, det samme gør vores landbysamfund. Her bør befolkningen også have en god lægedækning, siger Morten Gjerskov.

Han mener derfor, at politikerne i Region Sjælland også bør tænke på, at steder som Svogerslev og Trekroner skal have læger i deres områder.

Venstres spidskandidat Bent Jørgensen, der tidligere har siddet i Region Sjælland, og som bor i netop Svogerslev er enig i, at det er på høje tide, at der kommer læger ud i landsbysamfundene.

- Vi skal have mindst tre ydernumre mere i kommunen, siger Venstres spidskandidat Bent Jørgensen:

- Ét i Trekroner, ét i Svogerslev og ét i Gadstrup. Alle tre steder er vækstområder, der lider under at have langt til nærmeste læge.

ee- Hvis vi ikke får flere læger, bør vi alligevel få læger ud til disse landsbyer, hvor mange folk bor, siger Bent Jørgensen.

