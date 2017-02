Send til din ven. X Artiklen: Roskildenserne skal møde turisterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildenserne skal møde turisterne

Roskilde Avis - 23. februar 2017 kl. 04:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Meet the Roskildenser' og Bed and Breakfast

Jeg kan i dén grad skrive under, når Torben Kristensen i sin leder (14.2) beklager, at Turistdirektør Jens Müller halverer turistbureauet i Roskilde på grund af faldende besøgstal. Al erfaring viser nemlig, at man kan beskære en service så meget, at ingen efterspørger den længere - enten fordi den er usynlig eller for svært tilgængelig. På den måde kan man altid opnå det resultat, man ønsker.

Endvidere er det korrekt, at bureauet aldrig rigtig har fået luft under vingerne som følge af forvirringen omkring placeringen. Der har, som Jens Müller ganske rigtig peger på, fundet en mindre revolution sted på området, efter at internettet muliggør bookninger og planlægning hjemmefra. Men stadigvæk er turistbureauet det sted, hvor de "uventede" oplevelser skal vente på den besøgende; alt det som ikke står i brochurerne eller på nettet.

I stedet for opgivende at beskære turistbureauet på medarbejdersiden, er det Jens Müllers opgave som direktør at udnytte ressourcerne og opfinde de ting, som medarbejderne skal være beskæftiget med.

Jeg har selv en fortid i turistbranchen - ti år på Odense Turistbureau - og her bød vi på en lang række interessante oplevelser. Blandt andet tiltaget "Meet the Danes", som gik ud på, at byens gæster kunne komme til at besøge helt almindelige danskere og hermed få et indblik i dansk hverdag, som de ellers ikke ville have fået.

Det var et stort arbejde at 'parre' turister med byens borgere. Arbejdsredskabet var i 1990'erne et tykt ringbind med interesserede borgere. Det var ordnet efter alder, interesser, antal sprog osv, og det tog sin tid at få en aftale i stand.

Men netop dette må kunne organiseres langt smartere med nutidens teknologi. Det er blot ét eksempel på et produkt, som ikke er beskrevet i en bruchure eller en hjemmeside, men hvor dygtige turistmedarbejdere kan give byens gæster en god oplevelse.

Noget andet er selve infrastrukturen. Jens Müller vil have busser fra København til Roskilde. Vi vil hellere have S-tog. Seks afgange i time med Roskilde som "final destination". Det vil i dén grad synliggøre byen blandt hovedstadens turister.

I en by som Potsdam udenfor Berlin har ingen i øvrigt nogen problemer med, at der kører både S-tog og regionaltog til Zoo og Alexanderplatz.

Vil vi gerne være en del af metropolområdet "Greater Copenhagen", eller vil vi være et trinbræt på Kalundborgbanen, når de fleste fjerntog fra 2018 kører uden om Roskilde? Det er altså lige om lidt.

Det er sagt mange gange før, men jeg siger det gerne igen: Roskilde skal levere alle de oplevelser, som turisterne savner i København: Det provinsielle (på den gode måde) og hyggelige. Det mere intime og overskuelige, roen og freden. Det er ikke gjort med Domkirken og Vikingeskibene alene, for det klares på en eftermiddag.

Har turistbureauet overvejet at få flere borgere til at tilbyde "Bed and Breakfast"? I Odense var denne overnatningsform noget af det mest populære, og noget som i højsæsonen alene kunne holde en medarbejder beskæftiget med formidlingen.

Mulighederne ligger lige for. Det handler om at gribe dem. Men svaret er ikke at halvere et turistbureau på medarbejdersiden eller at etablere busture fra København. Der skal meget mere til.

Karsten Lorentzen (DF)

byrådsmedlem

Roskilde Kommune