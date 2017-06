Roskildemand kokkererede for Lou Reed, Axl Rose, Ozzy Osborne og Bob Dylan

Se billedserie Knud Damgaard har skrevet en bog om de 15 år, han har grillet for stjernerne på Orange Scene på Roskilde Festival. I efteråret stiller han op for Liberal Aliance ved kommunalvalget i Roskilde.

Rockmusikernee Lou Reed og Axl Rose er kendt som lidt krukkede stjerner, men på festivalen nød de stribevis af pølser fra grillen, hvor Knud Damgaard svingede bøffer, kyllinger og andre lækkerier.

Han har i 15 år stået bag grillen backstage på Roskilde Festival, hvor han sørgede for, at stjernerne fik en god behandling.

- Når musikerne har fået god mad, så bliver koncerten og oplevelsen for alle andre meget bedre, siger Knud Damgaard.

Han har nu skrevet bogen, Kok'N'Roll, om de mange oplevelser, stjernerne og maden på festivalen, som han oplevede det ved grillen under to pavilloner sat sammen med tape.

Krukker med smag

Rygterne gik om, at forsangeren i Guns'n Roses, Axl Rose, kunne være en kende besværlig ligesom Lou Reed, men det var de ikke i Damgaards kyndige hænder.

Axl Rose troppede op i pavillonen med egen nanny, der opvartede ham og sørgede for at holde skandaler og egen dårlig opførsel fra døren.

Damgaard havde fået besked på at have det fineste stykke oksemørbrad klar til sangeren, men da han så de andre lækkerier på grillen bad han om en af de berømte pølser med brød.

Bøffen blev gemt til en af musikerne, der ikke var vant til stjernekost.

- Festivalen er kendt for at give musikerne god mad, forklarer Damgaard, der ofte er blevet mødt med begejstring, når han har stået for maden til stjernerne, mens de har kikket på.

- Jeg har snakket med dem og forsøgt at få dem til at føle sig hjemme, så de kunne få en god oplevelse på festivalen.

Pasta med Neil Young

Nogle kunstnere har jeg respekt for - alene fordi de har været med så længe. Sådan har jeg det med Neil Young, skriver Knud Damgaard.

Young har et velvoksent og garvet crew, der begejstredes for en gryderet Knud havde lavet og roste den flere gange.

De forklarede, at faktisk er det sådan, at når vi ser, der står Roskilde i vores tourplan, så kan vi spise rigtig dårlig mad i et par uger velvidende, at når vi kommer til Roskilde, så skal vi holde fest.

I dag er der lavet om på stjernekøkkenet, og Damgaard kommer enten på festivalen med billet eller andet frivilligt arbejde.

Han ærgrer sig over, at han ikke nåede at lave mad til Rolling Stones: Specielt til guitaristen og idolet Keith Richards.

Til gengæld blev han indbudt til at kokkerere for Poul McCartney. Men her sagde han nej.

Bagom Damgaard

Hvis man synes navnet Knud Damgaard lyder bekendt, er det måske fordi hans far, der bar det samme navn, sad i Folketinget fra 71 til 87 for Socialdemokratiet.

Knud junior flyttede til domkirkebyen i 1982, hvor han åbnede en musikbutik i Sct. Ols Stræde.

I de seneste syv år har han boet med festivalen i baghaven i Vor Frue.

Han sælger stadig instrumenter, nu blot til hele Danmark og de Baltiske lande, som han forsyner med guitarer af mærket Fender.

I fritiden spiller han i diverse bands, og man har blandt andet kunnet se ham optræde i Klosterkælderen.

I den kommende tid kommer en del af tiden til at gå med det lokale kommunalvalg i november, da han stiller op for Liberal Alliance i Roskilde.

Bogen Kok'N'Roll er netop udkommet.