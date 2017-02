3D-printeren tillader produktion af geometriske strukturer, som er komplicerede eller umulige at fremstille i en konventionel produktion. Foto: PeterJarvad

Roskilde-virksomhed klarer sig godt:RIAS foran med 3D-print

Roskilde Avis - 22. februar 2017 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde-virksomheden RIAS, der er Danmarks største udbyder af plast-halvfabrikata og leverer til blandt andet industrien og byggesektoren har med investeringen i en af Danmarks mest avancerede 3D-printere fået mulighed for at producere komplekse komponenter til en lang række formål.

- Kun fantasien sætter grænser. Vi kan se, at markedet for 3D-print lige nu vokser kraftigt fra år til år, og vi ønsker at være først med det på det danske marked, siger administrerende direktør Henning Hess.

Printeren kan sikre leverancen af komponenter til så vidt forskellige områder som fødevaresektoren, bilindustrien, flyindustrien og producenter af proteser. Blandt de første produktioner fra 3D-printeren er i øvrigt komponenter til scannere, som det canadiske biblioteksvæsen anvender.

Den kostbare printer er placeret i afdelingen til forarbejdning, hvor specialopgaver i forvejen bliver løst af fagfolk og en stor maskinpark. Her er printeren nu den seneste tilføjelse.

Komplekse emner

Hidtil har 3D-printere primært været brugt til at fremstille modeller og prototyper, og selv om RIAS også kan tilbyde denne service, så lægger Henning Hess vægt på, at printerens kapacitet åbner for en egentlig produktion af komplekse emner.

- Printeren giver os mulighed for at producere komplekse emner uden at gå på kompromis med kvaliteten. En konstant og høj varme i selve printerkammeret sikrer nemlig, at komponenterne får en homogen og hårdfør struktur.

- Hertil kommer de specielle muligheder, som 3D-print giver for at reducere vægten i de færdige produkter, uden at funktionen bliver mindsket. Printeren kan frembringe strukturer, som ikke er mulige i konventionel produktion, siger Henning Hess.

Muligheden for at printe i én arbejdsgang indebærer samtidig, at produkter med flere løsdele, der tidligere skulle samles i en montageafdeling, nu er færdige i det øjeblik, de kommer ud af printeren. Det betyder sparede mandetimer.

Internationalt samarbejde

Der er i øvrigt et stærkt internationalt element i aktiviteten, idet RIAS' 3D-specialister samarbejder med kollegerne i den berømte tyske koncern Thyssen Krupp, der har sit 3D-center i Mülheim.

Tyskerne er hovedaktionær i RIAS.

css Fakta

Den børsnoterede virksomhed med hovedsæde på Industrivej i Roskilde klarer sig godt.

Med en omsætning på godt 266 millioner kroner blev det seneste regnskabsår afsluttet med et resultat før skat på 7,9 millioner, sammenlignet med 5,6 millioner året før.