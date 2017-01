Send til din ven. X Artiklen: Roskilde vil selv indkræve flere restancer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde vil selv indkræve flere restancer

Manglende betalinger undergraver troen på retfærdighed og velfærd, mener borgmester

Roskilde Avis - 20. januar 2017

Roskilde kommune vil snart igen til selv at indkræve restancer hos borgerne, hvilket regeringen vil give mulighed for. Det er f.eks. manglende betaling af børneinstitutioner, ejendomsskatter, renovering og bekæmpelse af skadedyr.

Ind til den store kommunalreform i 2005 hørte skatten under kommunerne, der også selv opkrævede manglende betaling gennem sine ansatte pantefogeder.

Men derefter blev det hele samlet hos staten, der med et nyt EDB-system regnede med at kunne opkræve pengene uden så mange folk og derfor fyrede et stort antal ansatte. Systemet kom dog aldrig til at fungere, og derfor har den danske stat nu mistet over 100 milliarder på den måde.

Når Roskildes befolkning udgør 1,6 procent af landets befolkning, betyder det en samlet gæld til skat her i kommunen på 1,6 milliard, hvis den er på niveau med gennemsnittet.

Roskilde kan ikke selv begynde at inddrive manglende indkomstskat og en række andre tilgodehavender, men borgmester Joy Mogensen er alligevel indstillet på at tage fat på de områder, hvor det er muligt.

Det samlede beløb, som landets kommuner nu får mulighed for at kræve ind, er på over 5 milliarder. Forholdsmæssigt betyder det, at Roskilde burde have over 80 millioner ude på den konto.

- I sig selv er det jo mange penge, som kunne bruges til at gøre meget godt for vore borgere, siger Joy Mogensen.

- Men for mig er det mindst lige så vigtigt, at retfærdigheden i vores samfund bliver ødelagt, hvis nogen kan slippe af sted med slet ikke at betale, uden at der sker noget. Så undergraves tilliden til hele vores system, og borgerne har ikke lyst til at betale, hvis de ikke længere tror på, at alle betaler, hvad de skal. Det vil ødelægge grundlaget for vores velfærdssamfund, mener Roskildes borgmester.

tk