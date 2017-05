Tidligere har Roskilde flere gange haft besøg af Danmark Rundt, men Tour de France er mange gange større. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde satser på markedsføringen: Vil bruge 10 mio. på Tour-start

Roskilde Avis - 31. maj 2017 kl. 00:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde er klar til at bruge op mod 10 millioner kroner som sit bidrag til at få starten på verdens største cykelløb Tour de France til Danmark i et af de kommende år.

Sammen med staten og de andre involverede kommuner København, Odense, Vejle og Sønderborg skal kommunen i første omgang skyde 5 mio. i et fælles selskab, der skal løse den store opgave og forhandle med de franske arrangører fra selskabet ASO.

Den beslutning er et stort flertal i byrådet enige om allerede før mødet onsdag aften.

Tour de France, der afvikles gennem tre uger i juli, er verdens tredje største sportsbegivenhed efter VM i fodbold og OL. For at øge interessen yderligere for løbet har arrangørerne i en række år henlagt starten til andre europæiske lande, inden det for alvor går løs på hjemlandets landeveje og bjergtinder.

TV-stationen France 2 har i mange år haft rettighederne til løbet og er efterhånden blevet særdeles skrappe til at lave imponerende billeder fra verdens mest besøgte turistland. Undervejs får de hundreder af millioner, der følger løbet i hele verden, billeder af byer, borge, katedraler og flotte landskaber. Det har også spillet ind i Roskildes overvejelser.

God reklame

Borgmester Joy Mogensen (S) fremhæver, at initiativet med at få en Tour-start til landet og byen under alle omstændigheder vil være god reklame og omtale for Roskilde - selv hvis det ikke lykkes.

- Når vi nu skal i gang med promovere den danske Tour-start i Frankrig, får vi også lejlighed til at fortælle om Roskildes fortræffeligheder.

- Domkirken kommer selvfølgelig til at indgå, bl.a. fordi den er inspireret af de gotiske katedraler i Nordfrankrig.

- Men Festivalen spiller også med. Starten foregår jo lige efter det store musikarrangement på Dyrskuepladsen, og de har lovet at lade Orange Scene blive stående, så rytterne kan køre forbi både den og domkirken på deres vej ud af Roskilde, forklarer hun.

Hvis starten på 1. etape kommer til Roskilde, vil det være oplagt at bruge Stændertorvets historiske plads. Med det store arrangement følger tusinder af deltagere fra cykelholdene, reklame-karavanen, de mange pressefolk og andre cykelsports-interesserede.

Før dagens etape skydes i gang hver formiddag er både ryttere og andre samlet i den såkaldte 'village' (landsby), hvor der er lejlighed til at få talt sammen og udveksle historier. Den kunne f.eks. placeres på Schmeltz Plads.

tk Tre etaper

Hvis Tour-starten 'Le Grand Départ' skal foregå i Danmark, bliver her tre etaper.

Prologen som er en kort enkeltstart, der giver den første udskillelse og sætter den gule førertrøje på en rytter, bliver afviklet i København, hvor der kan ventes mindst 100.000 tilskuere i gaderne.

1. etape skal starte i Roskilde og køre til Odense. Her vil arrangørerne og tv-selskabet France 2 bl.a. være glade for spektakulære billeder fra Storebælts-broen, domkirke- og festivalstaden samt H.C. Andersens hjemby.

2. etape skal køres fra Vejle til Sønderborg.

Arrangørerne

Tour de France arrangeres af Amaury Sport Organisation (A.S.O.), der er en stor arrangør af sportsbegivenheder.

Selskabet står også bag flere af cykelsportens klassikere som Flèche Wallonne, Paris-Robaix og Liège-Bastogne-Liège.

Desuden har ASO Dakar-rallyet, der nu er flyttet til Sydamerika og ejer Europas største sportsavis L'Équipe.