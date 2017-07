Send til din ven. X Artiklen: Roskilde kommune ansætter økonomisk rådgiver: Skal hjælpe borgerne med at passe på pengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde kommune ansætter økonomisk rådgiver: Skal hjælpe borgerne med at passe på pengene

Roskilde Avis - 08. juli 2017 kl. 00:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kommune har ansat Jan Milo, der har arbejdet gennem mere end 30 år indenfor den finansielle sektor, som økonomisk rådgiver, der skal hjælpe borgere med at passe på pengene.

For mange med økonomiske problemer er ord som budget, betalingsservice, SKAT, kreditorer, e-boks & netbank ubehagelige eller uforståelige.

- I virkeligheden handler det om at turde se de økonomiske problemer i øjnene og få overblik over det. Når vi gennemgår det sammen, bliver det konkret og mere faktuelt i stedet for at være noget, man får ondt i maven af at tænke på, forklarer Jan, som også udfordrer borgerne på deres økonomiske prioriteringer:

- Måske er det ikke det rigtige at prioritere bilen frem for indboforsikringen. Tænk, hvis der sker noget. Der er ingen hjælp at få, hvis hjemmet brænder, og du ikke er forsikret, forklarer Jan Mio.

For unge kan det være svært at gå fra uddannelseshjælp til SU, som er en del lavere. Her hjælper Jan Milo med at give overblik og forståelse for, hvordan et budget er skruet sammen. På den måde kan de få en bedre start på uddannelsen.

Gælden tynger

Foreløbig har han talt med en række borgere, der har tyngende gæld.

- Jeg oplever, at de føler sig presset til at afdrage mere, end de magter. Men sådan behøver det ikke at være.

- Man kan godt få justeret beløbet eller måske endda sætte afviklingen på pause, indtil der er mere luft i økonomien, forklarer Jan Milo, der også hjælper med at forhandle med kreditorerne.

Han møder også enlige mødre, som ikke har tænkt over at få børnebidrag fra børnenes far:

- De får måske lov at låne bilen ind i mellem eller modtager lidt tilskud til tøj, og så får de ikke rigtigt gjort noget ved børnebidraget.

- Men det duer ikke. Det er mange penge i et stramt budget, og det er penge, de har ret til, fortæller Jan Milo.

Borgere, der er interesserede i at få denne hjælp med gratis rådgivning, skal først tale med deres sagsbehandler.