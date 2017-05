Roskilde tilbyder gratis rådgivning til borgere for at få arbejde og undgå nedsat kontanthjælp.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde hjælper de kontanthjælps-ramte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde hjælper de kontanthjælps-ramte

Roskilde Avis - 17. maj 2017 kl. 02:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kommune har travlt med at hjælpe de hundreder af borgere, der er blevet ramt af nedskæringer i kontanthjælp og andre ydelser.

De nye regler, der er vedtaget af et flertal i Folketinget, blev indfør for et halvt år siden. De berørte borgere har mistet fra et par hundrede og op til flere tusinde kroner om måneden.

Ændringerne betyder blandt andet, at der er en samlet øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlig forsørgelse.

Samt at man skal have arbejdet mindst 225 timer indenfor det sidste år for at kunne modtage den fulde kontanthjælp.

To ud af boligerne

I Roskilde havde 485 borgere pr. 1. april fået nedsat deres boligstøtte med 1.149 kroner i gennemsnit. Deraf var 300 familier med børn.

Samtidig har 389 borgere gennem det sidste halve år fået reduceret deres kontanthjælp, fordi de ikke har arbejdet i 225 timer indenfor de seneste 12 måneder.

Flertallet af disse roskildensere har mistet 500-1.000 kroner om måneden.

Ifølge Boligselskabet Sjælland er to modtagere af kontanthjælp indtil videre blevet sat ud, fordi de ikke har kunnet betale huslejen.

65 færre får hjælp

Efter et halvt år med lavere kontanthjælp og nedsættelse af andre ydelser, er der nu 65 færre modtagere i Roskilde.

- Vi ved godt, at nogle af vore borgere har det svært. Bl.a. søger flere om hjælp til medicin og sygebehandling.

- Men samtidig glæder jeg mig over, at disse 65 mennesker er kommet ud af systemet, siger Bent Jørgensen (V), der er formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

- Vi gør alt for at sikre, at alle, der kan arbejde, også gør det.

Mange syge

En stor del af kontanthjælps-modtagerne slås med helt andre problemer end manglende job og indtægt.

Ofte er de syge eller har problemer med misbrug, så de slet ikke kan passe et arbejde eller leve normalt.

Derfor arbejder kommunen med at hjælpe dem på forskellige måder.

- Vi satser på samarbejde med kommunens egne virksomheder og jobrådgivning.

- Nu glæder jeg mig over, at 33 ud af de 389, som er kommet på nedsat ydelse, fordi de ikke har arbejdet 225 timer det sidste år, er kommet i job eller uddannelse, fortæller Bent Jørgensen.

Rådgivning om job

Samtidig har kommunen indført en professionel rådgivning om job, hvor alle uden at skulle bestille tid kan møde frem hver tirsdag og torsdag klokken 8-10 i Jobcentret på rådhuset ved Køgevej.

Her får de hjælp af en virksomhedskonsulent.

- Tilbuddet er værd at tage imod, fordi virksomhedskonsulenterne kender mange virksomheder og har nye ideer til, hvad der kunne være værd at prøve, forklarer beskæftigelsesformand Bent Jørgensen.

Tallene

1821 indbyggere i Roskilde var 1. april omfattet af kontanthjælpsloftet.