Sideløbende med indsatsen for at få flygtninge i arbejde gør Roskilde nu en særlig indsats for at få andre borgere, der har været på kontanthjælp i mere end 5 år, i sving. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde får statstilskud til nyt projekt: Flere langtidsledige i arbejde

Roskilde Avis - 06. september 2017 kl. 00:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 27.000 på landsplan har været i systemet med kontanthjælp gennem mere end fem år, selv om det kun er tænkt som en midlertidig ydelse. I Roskilde er 295 borgere nu med i en målgruppe for et projekt, hvor 75 af dem er vurderet til at kunne varetage et arbejde, hvis de får ekstra hjælp og støtte.

- De skal i ordinært job, gerne på fuld tid, men nogle timer om ugen er også fint til en start. Målet er nemlig, at de får kontakt til arbejdsmarkedet med reelle, lønnede timer. Vi ved, at selv få timers lønnet arbejde øger motivationen og troen på et arbejde, forklarer Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og socialudvalget.

Roskilde Kommune har fået et tilskud fra staten på næsten 3 millioner til at gennemføre projektet, som er startet op i august måned og fortsætter til og med 2019. Til opgaven er ansat en projektleder og to jobrådgivere, der skal følge borgerne tæt, motivere og hjælpe dem i kontakt med arbejdsmarkedet. Samtidig skal rådgiverne hjælpe virksomhederne med at se mulighederne i at ansætte medarbejdere få timer om ugen:

- Jeg vil gerne opfordre virksomhederne til at tænke over, om de kunne have brug for en medarbejder nogle få timer om ugen. Vi har gode eksempler fra fx Bauhaus og McDonald's, så vi ved, de små jobs er derude. Men det er måske ikke lige noget, man tænker over i det daglige, fortæller Bent Jørgensen.

De små jobs kan eksempelvis bestå i at stille frokost frem, gøre klar til møder, hjælpe på lageret eller lettere rengøring. Interesserede virksomheder kan læse mere på www.roskilde.dk/minijob.

Alle borgere skal afklares

De øvrige ca. 220 borgere skal have deres situation afklaret for at finde ud af, om de bør have fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, mens enkelte vil have så store problemer sundhedsmæssigt eller socialt, at der skal noget helt andet til.

- Uanset er målet at få afklaret alle 295 borgere med henblik på at hjælpe dem videre fra deres nuværende uholdbare situation, forklarer Bent Jørgensen.

FAKTA

Deltagerne i projekt "Flere skal med" er borgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet.

Deltagerne er opdelt i tre grupper:

1: Borgere der (med den rigtige hjælp og støtte) kan tage et lønnet arbejde

2: Borgere i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension

3: Borgere med meget alvorlige sundhedsmæssige eller sociale problemer

Tilskuddet på 2.975.000 kr. kommer fra satspuljen "Flere skal med" under STAR.

STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hører under Beskæftigelsesministeriet.