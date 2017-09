Se billedserie Morten Nielsen var stærkt savnet i Roskildes målløse angreb og kunne ikke vende kampen, da han kom ind i slutfasen. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde dominerede hjemmekamp mod Vendsyssel

Roskilde Avis - 04. september 2017

Roskilde spiller godt, men scorer skidt.

Den lille omskrivning af det gamle børnerim passer perfekt til det som FC Roskilde i starten af denne sæson har præsteret i gentagne 1. divisions-kampe, hvor holdet lægger stærkt ud og dominerer. Men når angriberne ikke kan score, og forsvaret laver fejl, der koster mål, ender holdet alligevel med at tabe.

Sådan gik det mod hjemme mod Thisted og Køge, hvor holdet endda faldt sammen i 2. halvleg - og lørdag skete det på ny i den fremrykkede kamp på TV3 Sport mod FC Vendsyssel.

Roskilde havde langt mest spil og flest chancer, men gæsterne kunne tage hjem fra Rådmandshaven med en ufortjent 2-0-sejr, fordi hjemmeholdets angribere ikke kunne udnytte deres mange chancer.

Billedet var tydeligt helt fra kampens start. Robert Larsen headede over fra klos hold, og Kristian Lindberg brændte også en hel åben chance.

Gennem resten af 1. halvleg fortsatte Roskilde med at dominere spillet og skabte fortsat gode chancer.

Burde have ført

Den gamle professionelle topspiller Poul Hübertz, der sluttede sin store fodboldkarriere hos Roskilde KFUM og nu er direktør i famliens biograf Kino på RO's Torv, var kommentator på tv. Her kunne han konstatere, at FC Roskilde skulle have ført med 3-0 eller 3-1 ved pausen.

Når man ikke selv udnytter sine mange tilbud, udsætter holdet sig for at blive ramt af tilfældigheder eller personlige fejl. Sådan gik det også denne gang kort tid efter pausen efter et koks i Roskildes højere forsvarsside, så modstanderne kunne løbe igennem og score.

Roskildes store tank-forward Morten Nielsen har haft problemer med en skade og har ikke kunnet klare fuld spilletid i flere kampen. Uden ham har angrebet manglet tyngde og farlighed i luftspillet, så derfor blev han sat ind 25 minutter før tid.

Han var også med til at skabe nogle farlige situationer, men ind ville bolden.

Mens Roskilde pressede mere og mere på for at score, slog gæsterne kontra i sidste minut, hvor de øgede til 2-0.

Håber heldet vender

Den nye træner, René Skovdahl, der har afløst Anders Theil, som er forfremmet til manager, kaldte bagefter nederlaget meget 'ufortjent'. Det har han helt ret i, men samtidig har han selv beskrevet problemet meget præcist i Dagbladet:

- Vi spiller rigtigt godt mellem de to straffesparksfeltet. Men det går galt, når bolden nærmer sig de to mål.

Som bekendt afgøres fodboldkampe netop foran modstandernes og ens eget mål, og derfor er situationen alvorlig.

Foreløbig virker det dog, som om at ledelsen i FC Roskilde har is i maven. Med det gode spil håber man på, at heldet vender på et tidspunkt, så der går hul på bylden, og spillerne begynder at score mål.

Men lige nu mangler de angribere, der har været til rådighed i flere kampe, fuldstændig selvtillid. Når man ikke selv tror på det, kommer det nødvendige held heller ikke bare af sig selv.

Den næste modstander bliver Superliga-nedrykkerne fra Esbjerg i en udekamp ved Vesterhavet, og allerede der kan Roskilde få god brug for heldet.