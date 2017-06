Importør Jørgen Bagge føler sig skidt behandlet af Festivalen. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Roskilde-butikker føler sig mishandlet af festival

Roskilde Avis - 23. juni 2017 kl. 10:39

- Som butikker i Roskildes centrum føler vi føler os mishandlet af Festivalen. De vil gerne have os til at lave aktiviteter inde i byen, men de gør ikke noget til gengæld for os.

Sådan siger Importøren i Algade, Jørgen Bagge, der sammen med andre forretninger i Bymidten er meget utilfredse med den linje, som den kommercielle ledelse for det store arrangement på Dyrskuepladsen efterhånden har lagt.

- For nogle år siden havde vi selv en butik derude og solgte camping-udstyr. Det gik meget fint, men så fik vi at vide, at vi var alt for billige.

- Jeg ville ikke sætte priserne højere ude på Dyrskuepladsen, end det vi tager her i Algade. Den slags kan man ikke være bekendt.

- Siden den tid er salget af alt camping-udstyr så blevet givet til en kæde, og det samme gælder for andre varer. De betaler til gengæld festivalen et stort beløb for reelt at få monopol, mener Jørgen Bagge.

Han peger samtidig på, at mange af boderne på pladsen nu er givet til folk uden nogen som helst tilknytning til Roskilde.

- Jeg håber da, at festivalen sørger for, at de betaler både moms og skat, for ellers er vi som samfund helt til grin.

- Nu er der risiko for, at Bymidten står helt tom under festivalen, fordi mange lokale flygter for at slippe væk fra alt det mylder, der var tidligere. De er ikke klar over, at det mest af mylderet er forsvundet, så jeg vil da opfordre dem til roligt at blive hjemme.

