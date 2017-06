Se billedserie Arkivfoto: Erling J. Pedersen

Roskilde Ring genopstår grundlovsdag

Roskilde Avis - 02. juni 2017 kl. 01:33 Af Arkivfoto: Erling J. Pedersen

Grundlovsdag lyder motorbrølene igen imellem skråningerne på Roskilde Ring, når racerbiler, standardvogne og motorcykler fra 50'erne, 60'erne og 70'erne kører paradekørsel på grusstierne og liner op til udstilling på græsplænen.

I dag er Roskilde Ring et rekreativt grønt område i den sydlige del af byen. Men for 60 år siden lå her Danmarks første internationale motorbane, hvor op til 40.000 tilskuere flokkedes for at se datidens Formel 1-kørere som Sterling Moss og Mark Brabham kæmpe om trofæet.

I år er det tredje gang, at en flok motorsportsentusiaster arrangerer træf for historiske biler på Fars Dag. Men det er nu ikke kun mændene, der kan lide at 'sparke dæk' og få en snak om kubik og køreegenskaber, mens de beundrer de elegante linjer i en Lancia.

Også kvinder kører mc og dyrker rallysport, og for børnene er der hoppeborg og konkurrence om, hvem der sætter den hurtigste tid på Scalextric-banen. Eventen 'Ringen Rundt' er for hele familien og ikke kun for den generation, der tog til løb på Ringen, da de var unge.

Grundlovsdag byder på en helt unik samling af klassiske biler og motorcykler.

'Ringen Rundt' åbner mandag 5. juni klokken 9 og lukker ned efter klokken 15, når prisen for Årets Bil og Årets MC er uddelt og vinderen af Scalextric-turneringen og ITG Racing Challenge kåret.

Roskilde Ring finder man i parken bag Hotel Scandic.

På programmet er blandt andet en grundlovstale ved Roskildes borgmester Joy Mogensen, røverhistorier fra Ringen ved motorsportens 'Grand old men' Ole Vejlund og andre, og bluesrock livemusik med J.Tex & The Volunteers.

Pigerne fra Roskilde Sports Acro sætter gang i festlighederne med et show fyldt med akrobatiske løjer.

Der er salg af merchandise, bøger, stumpemarked, mad og drikke hele dagen.

Se hele programmet på roskildering.blogspot.dk.

Der er gratis adgang.

Program

09 - 10: Paradekørsel på Roskilde Ring. Alle tilmeldte klassiske biler og motorcykler kører i hold rundt på det historiske område for at markere Danmarks første motorbane.

10 - 10: Velkomst og fødselsdagssang ved Per Hammerich. Boderne åbner, og dagen igennem vil der være salg af merchandise, stumper, bøger, mad og drikke.

10.15: Scalextric-turneringen og ITG Racing Challenge starter. Alle med en racerkører i maven, unge såvel som gamle, kan dyste om fine præmier. Den regerende verdensmester i Lamborghinis Super Trofeo-klasse Dennis Lind kommer og sætter en tid du kan måle dig med!

10.30 - 11: Borgmester Joy Mogensen taler. Roskildes populære frontkvinde og racing-fan fejrer Ringens fødselsdag med en Grundlovstale.

11.30 - 12: Gymnastikopvisning. Pigerne fra Roskilde Sports Acro sætter gang i festlighederne med et show fyldt med akrobatiske løjer.

12: - 13: Røverhistorier fra Ringen. Der er garanti for anekdoter med fart på og højoktan humor, når Ringens Grand Old Men - stjernekørere som Ole Vejlund, Arne Riis med flere - fortæller røverhistorier til bogaktuelle racing-ekspert Carsten Frimodt.

13: Livemusikken starter. J.Tex & the Volunteers spiller bluesrock ved KnuckleGrease-baren. Musikken er behagelig og bekendt som en Gin & Tonic - med et ekstra shot i.

14:Vinderne af Årets Bil og Årets MC kåres. Juryen afslører hvem der vinder æren som Årets Bil og Årets MC blandt de tilmeldte klassiske køretøjer.

15: Vinderne af Scalextric-turneringen, ITG Racing Challenge og Publikums Favoritpris udråbes. Alle publikummer kan i løbet af dagen stemme om, hvilken bil eller motorcykel der er deres favorit. Vinderen kåres med en pokal.

16: Tak for i år