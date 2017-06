Planlægningsmøde hos globetrotterne. Der er set fra venstre: Astrid Ravnsted-Larsen, Laura Brandenburg Jensen, Martin Grønlykke Wassmann, Magnus Hjort, Thomas Conteh og Akordy Abingya.

Roskilde Gymnasiums internationale klasse skal ud i verden på egen hånd

I den internationale klasse, Going Global, på Roskilde Gymnasium er 2.f eleverne i fuld gang med at planlægge deres individuelle tur ud i verden her til efteråret. Klassen skal som det første hold 'globetrottere' på gymnasiet udforske et nyt sted i en måneds tid på egen hånd. Med sig i bagagen har de engelskkundskaber og antropologiske metoder, som de skal anvende i praksis, når de bor hos private, arbejder og indsamler data til deres projekt.

Besøg i Ghana

Hele verden er en mulighed, når de internationale elever næste skoleår tager en måned væk fra skolen og rejser udenfor landets grænser for enten at arbejde, være i et praktik eller være frivillig ved en institution, NGO eller en privat organisation.

I klassen deler eleverne kontakter med hinanden. Det er også en del af processen, at de selv finder et sted at bo og arbejde, men også at de hjælper hinanden, så alle finder et sted, hvor de kan indkvartere sig og komme helt tæt på en anden kultur end den danske. Mange af eleverne har allerede fundet steder at rejse hen.

Hvis eleverne ikke selv kan finde et ophold, kan skolen også være behjælpelige med at skaffe kontakter. Skolen har fået kontakt til Akordy Abingya fra Touching Hearts Foundation (THF), som bl.a. er tidligere fodboldagent for den årlige Dana-cup i Hjørring, hvor fodboldspillere fra hele verden mødes. Til daglig bor han i Haderslev, hvor han har studeret på University College Syddanmark og fornylig færdiggjort sin bachelorgrad i marketing og kommunikation.

Ghana som mål

Fem elever fra gymnasiet har holdt planlægningsmøde med Akordy Abingya, hvor de talte om de mulige projekter, som de kan undersøge i Ghana. Eleverne havde mange idéer til, hvad deres projekter kan handle om.

- Jeg vil undersøge postkolonisering og panafrikanisme, fortæller Astrid Ravnsted-Larsen. Thomas Conteh og Magnus Hjort drømmer om at realisere et sportsprojekt, hvis det lykkes for dem at komme afsted. Der er endnu mange brikker, som skal falde på plads, før eleverne kan rejse til Afrika.

Hvis eleverne ender med at komme til Ghana, skal de indkvarteres privat hos ghanesiske elever i to uger og i de to efterfølgende uger opholde sig på egen hånd og bo på hotel eller på youth hostel i hovedstaden Accra.

Måneden før de rejser, vil de ghanesiske elever gæste Roskilde Gymnasium og deltage i undervisningen i fjorten dage. Så eleverne håber, at planerne lykkedes om et gensidigt kulturmøde i efteråret.

Antropologer i felten

Rejsen til de fremmede himmelstrøg skal munde ud i et antropologiprojekt, som eleverne laver, mens de er udenlands

Klassen har haft besøg af en antropolog fra Moesgaard Museum i Aarhus, som har præsenteret en række metoder og konkrete værktøjer, som de kan bruge.

Når de kommer hjem, skal de også holde oplæg for klassen og lærerne. Så der bliver en hel del skolearbejde, som skal forberedes, mens de er væk.

Inden den store globetrottertur har hele klassen været på en længere rejse sammen her i foråret, da de var på udveksling til Roskilde Gymnasiums venskabsgymnasium i South Carolina i USA.