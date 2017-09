Send til din ven. X Artiklen: Rød eller gul? Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rød eller gul? Hvad er rigtigt og hvad er forkert?

Roskilde Avis - 09. september 2017 kl. 00:00 Af Bo Viktor Jensen / Sektorformand LO Sektion Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I min egenskab af afdelingsformand for FOA Roskilde og som fritidsformand for LO Sektion Roskilde bliver jeg ofte spurgt om, hvad forskellen egentlig er på almindelige fagforeninger og de "gule"? Vi hører alle de radiospots om, at man kan spare penge ved at melde mig ind i en "gul" fagforening og at de kan det samme som en LO fagforening.

Jeg svarer selvfølgelig på, hvad forskellene er, men nogle skyder mig så i skoene, at det skal jeg jo sige, fordi jeg er fagforeningsformand og formand for LO lokalt.

Der er bare nogle faktuelle ting, som man ikke kan løbe fra, så jeg har derfor valgt at opremse forskellene her i dette indlæg. Vi har i LO en helt klar opfattelse af, at disse radiospots kommer med urigtige informationer, som både er urimelige og mangelfulde.

Det er kun LO fagbevægelsen, der kan indgå forligsaftaler med arbejdsgiveren om deres overenskomster. Hvis der ikke kan indgås forlig, føres en sag ved en faglig voldgift eller ved Arbejdsretten. De "gule" fagforeninger kan ikke indgå forligsaftaler, men kan føre sagen ved domstolene og det tager typisk 1 - 3 år. Dem føres der ikke særligt mange af.

Hvis man er medlem hos de "gule", har man overhovedet ingen indflydelse på, hvordan ens løn og arbejdsvilkår er. Der er ingen mulighed for at stemme eller komme med forslag til overenskomsten. Eller forkaste overenskomsten for den sags skyld.

I LO fagforeninger bruger vi tid og kontingent-kroner på at uddanne dygtige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi behøver ikke at vente på, at man kontakter den lokale fagforening, hvis man har et problem. Vi er der nemlig hele tiden. Vi har tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter ude på arbejdspladserne til at varetage medlemmernes interesser. De forhandler aftaler for vores medlemmer på arbejdspladsen. Vi får rigtig mange henvendelser fra medlemmer, som har stress, kroniske lidelser og andre helbredsmæssige skavanker. Her får man rådgivning af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, de er vant til at forhandle med ledelsen, de kender deres kolleger og ved, hvilke aftaler der kan indgås for både at fastholde og skåne kollegerne, så de kan holde et helt arbejdsliv.

De rigtige fagforeninger har jo også opnået retten til at kunne varsle konflikt, altså en helt lovlig aftale om, at hvis ikke vi er i enige i overenskomsten, er der mulighed for at varsle konflikt mod arbejdsgiverne. Dette bliver ikke anerkendt hos de "gule" fagforeninger.

Vi vedligeholder vores overenskomster, for det er jo ikke sådan, at 6 ugers ferie, forældreorlov, barns 1. eller 2. sygedag, bare er noget, som vi får resten af livet. Nej, der skal nogle rigtige dygtige mennesker til at sidde ved forhandlingsbordet ved overenskomstforhandlingerne og sørge for, at næste generation kan få de samme goder.

Vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre har brugt mange kræfter på at få disse goder indført til os. Men ved at stå i en "gul" fagforening, er man faktisk med til, at der bliver solgt ud af goderne, da man jo ved, at det kun er de rigtige fagforeninger, som kan forhandle overenskomster.

I radiospots fra de "gule" hører vi også udtalelser om, at man ikke tilhører noget bestemt politisk parti. Det har vi sådan set heller aldrig bedt om, at vores medlemmer skal gøre. Vi er i fagbevægelsen udmærket godt klar over, at vores medlemmer har vidt forskellige holdninger og meninger. Det vi skal håndtere er bare, at sørge for, at der er de bedste lønninger, arbejdsforhold og arbejdsmiljø på de arbejdspladser, hvor vores medlemmer arbejder.

Påstanden om, at en fagforening bør være upolitisk, er efter min mening helt klart noget vrøvl. Hvordan skulle en rigtig fagforening kunne påberåbe sig at varetage sine medlemmers interesser, hvis ikke vi skulle kunne kommentere på de politikere, som nu gentagne gange har forsøgt sig med lovforslag, som stiller lønmodtagerne ringere.

Du tegner dit livs vigtigste forsikring, så få alt hvad du bliver lovet på skrift, det får du altid i en LO fagforening.

