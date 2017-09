Rengøringsfolk vil have respekt

God hygiejne er en vigtig del af et velfungerende sygehus, men det mener rengøringspersonalet på Region Sjællands sygehuse at politikerne har glemt.

Torsdag eftermiddag samledes rengøringspersonale fra sygehusene på Hestetorvet i Roskilde for at gå i demonstration gennem byen til Stændertorvet under parolen 'Ren Respekt'.

Undervejs på turen og på Stændertorvet blev der argumenteret for at der ikke skal være besparelser på rengøringen på sygehusene. Samtidig blev der samlet underskrifter ind til støtte af rengøringsfolkenes sag.