Regionsformand Jens Stenbæk mener ikke, der bliver brug for flere senge i Roskilde, fordi regionen mangler penge til byggeriet af et nyt sygehus ved Køge. (Arkivfoto: Erling J.)

Regionsformand afviser Roskilde-kritik: Senge nok på nyt sygehus

- Når antallet af senge på det nye sygehus er skåret ned, er det ikke for at spare penge. Det skyldes, at med den nyeste form for behandling, er der ikke længere brug for, at patienterne skal være indlagt så længe, forklarer han.