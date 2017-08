Rasmus skaber øko-menu Roskilde-kok har udviklet prisbelønnet mad hos Comwell-kæden

Den prisbelønnede køkkenchef hos Comwell i Roskilde, Rasmus Rasmussen, har vundet ny hæder for kædens nye koncept med økologisk mad.

Roskilde Avis - 18. august 2017 kl. 00:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den anerkendte køkkenchef på Hotel Comwell i Roskilde Rasmus Rasmussen har været en af de bærende kræfter i den omstilling til bæredygtig og økologisk mad, der er gennemført i hele kæden.

Den betyder bl.a., at 30-50 procent af alle de mad- og drikkevarer, som serveres nu er økologiske. Det er et led i en større omstilling til mere bæredygtig virksomhed, som skal være til gavn for både miljø og mennesker.

- Vi startede så småt her i Roskilde for et par år siden, og nu er det gennemført på alle Comwell-hotellerne, fortæller Rasmus Rasmussen.

Holdningsændring

- For os har det ført til en holdningsændring og anden måde at tænke på, når vi skal lave mad. Nu spørger vi os selv, hvad der er nødvendigt og fornuftigt til en ret - frem for bare at lave den, som vi altid plejer.

- Eksempelvis serverer vi ikke længere vindruer til ost, men hjemmelavet chutney. De var jo sprøjtede og blev fløjet hertil fra Sydafrika, hvor der er brugt masser af brændstof til skade for miljøet.

- Vi har lavet vores egen køkkenhave med krydderurter, som vi nu bruger efter sæsonen - fremfor som hidtil at importere dyre italienske specialiteter, der også blev kørt hertil med diesel-lastbiler.

- Tiger-rejer bliver opdrættet under elendige vilkår i Bangla Desh og fløjet hertil. Derfor har vi erstattet dem med jomfruhummer fra Læsø i sæsonen, og i det hele taget indretter vi vores menuer mere efter årstiderne.

- Når det gælder vinen dropper vi de oversøiske, der bliver sprøjtet og ikke lever op til vore krav. Derfor koncentrerer vi os nu mere om økologiske producenter i Frankrig og Italien, der følger vore krav. Det sparer jo også på en lang og miljø-skadelig transport, fortæller Rasmus Rasmussen.

Belønnet med pris

Arbejdet er blevet belønnet med en pris i form af et økologisk spisemærke i bronze.

Fødevarestyrelsen oog Økologisk Landsforening markerer dette fremstød ved at invitere på øko-date over hele landet fredag den 1. september.

Hos Comwell i Roskilde serverer Rasmus Rasmussen og hans folk i køkkenet i den anledning en særlig menu, der er lavet på sæsonens økologiske råvarer og lover en aften fuld af gode smags-oplevelser.

Yderligere oplysninger og billet på https://www.comwell.dk/oekofejring-tilmelding