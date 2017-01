På billedet ses bagest fra venstre de tre lokale partiformænd: : Ole Olsen fra SF, Kim Elmose fra Radikale og Keld Holm fra Det Konservative Folkeparti. Siddende fra venstre de tre spidskandidater: Tina Boel fra SF, Jeppe Trolle fra Radikale og Lars Lindskov fra Det Konservative Folkeparti.

Radikale, SF og Konservative i overraskende valgforbund til Roskildes kommunevalg

Roskilde Avis - 23. januar 2017 kl. 08:29 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre små partier i Roskilde Byråd - Radikale, SF og Konservative - der i dag har hvert et mandat, har lavet en politisk, tværgående trekant. Til det kommende kommunevalg i november 2017 har de indgået et valgteknisk samarbejde , der umiddelbart kan virke overraskende.

Normalt er Radikale og SF med i den 'røde blok', der i Roskilde har valgt Joy Mogensen som borgmester og på landsplan en socialdemokratisk statsminister. Mens De Konservative nu er en del af VLAK-regeringen, som her i byen var med til at vælge Venstremanden Bjørn Dahl som borgmester, da der var borgerligt flertal i årene 2001-2005.

- Men i Roskilde har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde og været med i alle budgetforlig siden sidste valg i 2013, forklarer de tre små partier i en fælles udtalelse.

- Vi ønsker at fremme det brede samarbejde i byrådet. Men der er alene er tale om et valgteknisk samarbejde, og de tre partier er således frit stillet til at føre hver deres politik både før, under og efter kommunalvalget, understreger de.

Store beslutninger

Umiddelbart virker dette valgtekniske samarbejde måske lidt mærkeligt, men i Roskilde-sammenhæng giver det faktisk mening, når man ser på en række af de store beslutninger i den forløbne periode siden det sidste valg i 2013.

Her betød resultatet, at den socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen med sine egne 13 mandater ud af byrådets i alt, havde hele tre flertals-muligheder.

Først det brede samarbejde med det store oppositionsparti Venstre, der har ni pladser, plus eventuelt også DF med tre mandater , den ene konservative og hele 'det røde flertal' med 18 valgte.

Den anden mulighed for flertal er netop dette 'røde flertal' med S-SF-R og Enhedslisten, der sørgede for, at Joy blev borgmester.

Men hvis Venstre og Enhedslisten var 'for meget på tværs' eller stillede for store krav, havde hun også en tredje flertalmulighed. Tilsammen har S-R-SF-K nemlig lige nøjagtig et flertal på 16 mandater.

Denne politiske mulighed har givet de tre enmands-partier meget stor indflydelse og vigtige poster: Birgit Pedersen (SF) har været en magtfuld formand for Kultur- og Idrætsudvalget. Lars Lindskov (K) er formand for Erhvervsudvalget samt Roskilde-hallerne, mens Jeppe Trolle har fået indflydelse på anden vis.

Alle tre er desuden med i byrådets centrale Økonomiudvalg, som alle forslag passerer igennem, før de vedtages - enten i udvalget eller i byrådet.

I de sidste tre år har dette 'lille flertal' stået bag nogle af de største og vigtigste beslutninger i Roskilde: Arbejdet med at lave et nyt Stændertorv, en ny svømmehal ved Roskilde Badet og det kommende parkeringshus på Sortebrødre Plads (hvor Enhedslisten også var med som led i et budgetforlig).

Et mandat ekstra

De tre små partier har også en anden vigtig grund til at indgå i dette valgtekniske samarbejde, nemlig at undgå stemmespild.

Ved sidste valg var SF kun ganske få stemmer fra at få Jan Bjergskov valgt sammen med Birgit Pedersen, men dette yderste mandat gik nu i stedet til Venstres Marianne Kiærulf.

Hvis de tre partier dengang havde haft valgteknisk samarbejde, var det gået modsat, og med en anden indbyrdes stemmefordeling har de to øvrige deltagere - Radikale og Konservative - også større chancer for at få valgt to ind denne gang.