Racerne tilbage i Ringen for en enkelt dag

Roskilde Avis - 06. juni 2017 kl. 08:30

Racerbilerne var tilbage i Roskilde Ring for en enkelt dag, ved mandagens show med de flotte gamle køretøjer fra storhedstiden, hvor Roskilde var kendt indenfor motorsporten i hele Europa.

Banen i den gamle grusgrav blev indviet 5. juni 1955 og fungerede i de næste 14 år, indtil den blev lukket pga. af støj- og andre miljøproblemer.

I år var det tredje gang, at blev holdt motorshow på den gamle indercirkel. Det var et flot syn, da de velholdte og nypudsede gamle biler kørte ind ad stierne, som motionsløbere og hundeluftere normalt har for sig selv.

Drøm om frihed

En af tilskuerne var tidligere amtsrådsmedlem Carsten Rasmussen, der har boet i Roskilde gennem mange år.

- Nu er det første gang, jeg er tilbage her, siden jeg som lille dreng kom ind fra Svebølle for at se motorløb. Det var var stort sådan at komme ind til Roskilde, og byen var et kæmpe kaos af parkerede biler, husker han.

Borgmester Joy Mogensen holdt velkomsttale om, hvordan bilerne tilbage i 50'erne og 60'erne - længe før hun blev født - symboliserede en drøm om frihed, som folk nu begyndte at få råd til i det velfærdssamfund, der var på vej.

Gammel gangsterbil

Rundt på pladsen var der mange velholdte maskiner fra bilernes historie.

Naturligvis var kendte racermærker som Porsche og Ferrari repræsenteret med flotte modeller.

Men det var lige så spændende at se nogle af de gamle standardbiler, som der også blev kørt ræs i. F.eks. en Morris 'Mini' Cooper, en Ford Anglia (med omvendt bagrude) eller en DKW, der var forløberen for Audi.

Midt i arenaen stod en flot udgave af Citroën Traction, som var den første rigtige forhjulstrukne bil i Europa. Den blev siden kendt som gangsterbil i franske film og som køretøj for Gestapo under den tyske besættelse.

Ræs og musik

Musik og ræs hører sammen. Sådan var det tilbage under datidens motorløb, og sådan var det igen på denne Grundlovsdag i 2017.

Fra hø'jttalerne strømmede de gamle hits ud over pladsen. F.eks. med Grethe Sønk eller 'Marina, Marina', der blev spillet, da denne Morris-model blev præsenteret i starten af 60'erne.

Et andet nummer gik også rent ind nemlig ' House of the Rising Sun' med Newcastle-gruppen Animals og forsanger Erik Burdon med den fantastiske stemme.

Hovedparten af de flere tusinde tilskuere kunne nynne med på disse numre fra deres ungdom.

