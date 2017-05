Rådgivning til unge virker

- Det er enormt positivt, hvis Headspace kan stå for den tidlige indsats omkring unges psykiske mistrivsel. At vi kan være med til at sikre, at de unge får hurtigere hjælp. Men hvis vi også kan bidrage til, at ventelisterne hos landets psykologer bliver kortere, så er det en gevinst for samfundet og for den enkelte unge, siger Mette Truesen, der er centerchef i Headspace Roskilde.