Roskildes biskop Peter Fischer Møller er en af bidragyderne til konferencen om reformationens betydning på Sjælland og i Skåne. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: RUC og Lund holder konference om: Reformationen på Sjælland og i Skåne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

RUC og Lund holder konference om: Reformationen på Sjælland og i Skåne

Roskilde Avis - 27. august 2017 kl. 00:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil reformationen i Danmark og Sverige samt tabet af Skåne-landene var de Roskilde og Lund tæt forbundne. Men siden blev udviklingen i de to områder meget forskellig.

Hvordan de to lande og domkirkebyer udviklede sig er temaet, når Roskilde Universitet i samarbejde med Roskilde Stift, Lunds Stift og Lunds Universitet afholder konference om Reformationen d. 1. september 2017.

Roskilde og Skåne, der på daværende tidspunkt var dansk, blev officielt lutherske med den danske konges tilslutning til Reformationen i 1536. Efterfølgende udviklede Sverige og Danmark sig forskelligt, og efter Skåne blev svensk i 1658, fulgte Skåne den svenske model.

Disse forskelle er det overordnede tema for Roskilde Universitets konference om Reformationen d. 1. september i anledning af reformationsjubilæet 2017.

- Grundtvig bidrog til en national vækkelse i Danmark. Svenska Kyrkan blev internationalt præget, ikke mindst af Nathan Söderblom. Samtidig har andre trossamfund, og herunder den katolske kirke, haft en forskellig rolle i Danmark og Sverige, fortæller professor i kirke- og religionsret Lisbet Christoffersen, RUC.

Hun er programansvarlig for konferencen, der er tilrettelagt på initiativ af Roskilde Stifts reformationsudvalg.

Selv om både Danmark og Sverige gennemførte reformationen efter Luthers lære, udviklede landene sig alligevel forskelligt. Her har særligt højskolemanden og salmedigteren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) over for ærkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931) altså haft betydning i det seneste århundrede for den nationale identitet i Danmark og Sverige.

Dagen byder på en række mini-forelæsninger med drøftelse undervejs, hvor man blandt mange andre kan møde professor (mso) i historie på RUC Jakob Feldt, biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller og professor i kirkehistorie ved Lunds Universitet Anders Jarlert.

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem RUC, Lunds Universitet, Roskilde Stift og Lunds Stift. I 2017 markeres 500-året for Martin Luthers 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg.

Konferencen er åben for alle. Vil man spise med, er tilmelding en god ide.

Læs mere om program og tilmelding her eller på ruc.dk under Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.