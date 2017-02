Spidskandidat Jeppe Trolle og nr. 2 på den radikale liste Jeppe Fransson, der for nyligt sikrede partiet et godt skolevalg, må klare sig uden Nanna Feld.

R: Feld gik selv

Roskilde Avis - 17. februar 2017

Nanna Paludan Feld fra Viby har selv trukket sig fra den radikale liste til Kommunalvalget d. 21. november 2017, fastslår partiets formand Kim Elmose.

Forinden havde bestyrelsen en dialog med Nanna om hendes konfrontatoriske debatstil på Facebook og Twitter - både over for politiske modstandere og partifæller. Trods henstillinger om at moderere sin tone fortsatte hun med sin konfrontatoriske debattone.

Endvidere skabte hun tvivl om, hvorvidt Radikale Venstre i Roskilde står ved sine politiske aftaler - bl.a. om budgetforliget med en ny svømmehal ved Roskilde Badet, hvad partiet selvfølgelig gør.

RV har intet mod, at borgere i Viby går sammen om at skillinge sammen til en svømmehal, men RV har aldrig - som Nanna skrev i Facebookgruppen Viby Sjælland - overvejet at tage en ny afstemning om Roskilde Badet.

Nanna Feld har bagefter udtalt til Dagbladet, at hun er blevet frataget sit kandidatur til byrådet. Det er ikke rigtigt.

Hun trak sig selv fra Liste B, efter at hun blev gjort bekendt med, at RV i Roskilde ikke mente, at hun var klar til at være kandidat for partiet - af ovennævnte årsager.

Efterfølgende har hun også meldt sig ud af partiet.