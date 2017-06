Puch'erne ruller ud på årets tur

I knallerternes storhedstid i 60'erne og 70'erne var det østrigske mærke Puch et af de store her i landet. Der findes stadig mange køreklare af slagsen. Det kan man overbevise sig om mandag 5. juni. Her tager Puch Venner på tur med start fra p-pladsen ved Vikingeskibsmuseet på Roskilde Havn. Der er afgang klokken 9. Turen går via Hammer Bakke til Orø og retur til Roskilde over Holbæk og Munkholmbroen.