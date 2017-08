Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Praktiserende læge: Læger vil gerne til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Praktiserende læge: Læger vil gerne til Roskilde

Roskilde Avis - 10. august 2017 kl. 00:14 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har brug for flere praktiserende læger med færre patienter i Roskilde, siger praktiserende læge i domkirkebyen og medlem af bestyrelsen for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Gunver Lillevang.

Hun slår fast, at lægerne gerne vil til Roskilde, efter at næstformand i Region Sællands Sygehusudvalg Gitte Simoni fra DF sagde, at det er svært at tiltrække læger til Roskilde.

Gunver Lillevang forklarer, at Roskilde ikke har et problem med at tiltrække læger som man for eksempel har på Sydsjælland.

- Mange læger vil gerne til Roskilde, faktisk bor en del her i forvejen, siger lægen og fortsætter:

- Roskilde har grundlæggende tre problemer, hvoraf et kan løses af politikerne i Region Sjælland, der bestemmer, hvor mange læger kommunen skal have, og som burde overveje at udløse flere ydernumre til Roskilde Kommune.

De to øvrige problemer kræver nationale løsninger nemlig, at de praktiserende læger skal have bedre aftaleforhold, og at der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin.

Flere ydernumre

I øjeblikket risikerer nytilflyttere at skulle køre rigtig langt for at komme til læge.

I sidste uge var det kun en læge i Gunsømagle, der havde åbent for nye patienter.

Det betyder også, at de eksisterende læger har taget så mange patienter ind som overhovedet muligt. Hvilket giver lange ventetider.

- For at komme af med de i øjeblikket horrible ventetider hos roskildelægerne, er det nødvendig at kommunen får flere ydernumre, hvilket gør det muligt, at flere læger kan åbne praksis i Roskilde.

Der er både brug for flere læger, fordi befolkningstallet er vokset, men også fordi lægerne har fået mere arbejde med den enkelte patient, forklarer Gunver Lillevang. Hun er desuden ekspert på lægemangel i Danmark.

- I dag bliver patienterne nemlig udskrevet tidligere fra sygehuset. Derudover er en række opgaver flyttet fra sygehuse til praksis, hvilket betyder, at de praktiserende læger har fået mere at bestille.

Desuden har den enkelte læge i Roskilde i gennemsnit fået 156 flere patienter end de havde tilbage i 2009.

I modsætning til Lejre, hvor lægerne har 175 færre patienter end i 2009.

Faktisk er Roskildes læger med 1.669 patienter per hoved i top 30 over, hvem der har flest patienter i Danmark. Mens lægerne i Lejre kun har 1.354 patienter i gennemsnit.

- Det betyder, at lægerne i Roskilde har alt for travlt og jeg ved at flere har overvejet, om de skal stoppe, fordi de selv bliver syge og stressede, siger Gunver Lillevang.

Pressede læger

I Danmark er der i dag 3.400 praktiserende læger i modsætning til for nogle år siden, hvor der var 3.600.

Til gengæld er der kommet 4.000 flere lægestillinger på sygehusene.

- Der er derfor ubetinget brug, at flere bliver uddannet som speciallæger i almen medicin, mener Gunver Lillevang.

- Et andet problem er, at disse speciallæger i øjeblikket bliver lokket med attraktive tilbud som lægevikarer og med stillinger som afdelingslæger og overlæger på sygehuse, siger Gunver Lillevang og fortsætter:

- Vi har derfor brug for at få nogle bedre aftaleforhold til de praktiserende læger, for at lokke dem til at blive. Og for at de overhovedet må åbne praksis i Roskilde. Så ville vi have læger nok.