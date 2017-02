Forslaget til et nyt stadion med plads til 8.000 tilskuere og mange andre aktiviteter er udarbejdet af det lokale arkitektfirma Mangor & Nagel. Foto: med

Positiv stemning ved borgermøde: Nyt stadion godt modtaget

Roskilde Avis - 28. februar 2017 kl. 08:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslaget, om at et nyt og stadion skal ligge i Rådmandshaven, som byrådet har truffet principbeslutning om, blev godt modtaget af de fleste blandt de 100 deltagere ved et borgermøde mandag aften på rådhuset.

Borgmester Joy Mogensen (S) gennemgik først hovedpunkterne i forslaget, hvor kommunen stiller grunden gratis til rådighed for private investorer, der så vil opføre det nye stadion og til gengæld få husleje-indtægter fra de erhvervslokaler, som det også rummer.

Hun fremhævede, at det nye stadion kan bruges af alle byens fodboldklubber og til mange andre arrangementer, f.eks. store musikkoncerter. Samtidig vil det fungere fint sammen med Roskilde-hallerne og det kommende kultur- og sportscenter på Kildegården.

En repræsentant fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel, der har udarbejdet projektet, gennemgik byggeriet mere detaljeret. Udover et fodboldstadion med plads til 8.000 tilskuere rummer det også ungdomsboliger, sportskollegium, et hotel, nye omklædningsrum, sunde spisesteder og erhvervslokaler til f.eks. fysioterapeuter og andre indenfor sportens sundhedssektor.

Betænkelige i Blegdammen

Repræsentanter for den almene bebyggelse Blegdammen, der ligger lige ved siden af, var betænkelige ved, at de vil komme til at ligge i skyggen af det store byggeri og blive klemt i området. De var heller ikke interesserede i, at der bliver for mange store koncerter med høj lyd fra det nye stadion.

Boligselskabet Sjælland, som denne boligafdeling hører under, har også afleveret et meget kritisk hørings-svar om projektet.

En anden beboer fra Borgediget var betænkelig ved for få p-pladser i området, og det gav også anledning til diskussion.

Formanden for Roskilde Cykle Ring Henrik Mielke var begejstret for projektet, fordi det efter hans opfattelse kan udvikle sporten i byen, når unge kan bo og træne under gode og sunde forhold.

Ole Rasmussen fra Roskilde Ældre Motion roste ligeledes projektet og lovede, at de mange ældre medlemmer i hans forening også var klar til at bruge faciliteterne, hvis der bliver plads til det.

Blandt de positive høringssvar var indlæg fra Roskilde Handelsskole og Roskilde Katedralskole.

Når den første offentlige debat om det nye stadion er overstået, skal forslaget igen behandles i Roskilde Byråd.

tk