Politiinspektør Jens Børsting ønsker samarbejde om det store havnetræf for veteranbiler og motorcykler.

Politiet ønsker mere samarbejde i havnen

Roskilde Avis - 18. juni 2017 kl. 00:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Avis bragte 13. juni en artikel om torsdagstræffet på Roskilde Havn, hv-or støjen fra motorcykler m.v. havde været drøftet i Plan- og Teknikudvalget. Resultatet heraf var ifølge artiklen, at man ville kontakte politiet for at få gjort noget ved de larmende motorcykler.

Fra politiets side har vi haft det som et fast fokusområde hver torsdag siden foråret at være så meget i området ved havnen og på vejene til havneområdet som ressourcerne giver os mulighed for.

Hensigten er primært ved synlig patruljering af holde fart og støj nede på vejene, men der uddeles naturligvis også bøder i de tilfælde, hvor der konstateres overtrædelser af færdselsloven.

Men det er imidlertid vores indtryk, at denne indsats ikke alene løser problemet med motorcykler og ældre biler, som støjer mere end nutidens moderne køretøjer.

Der skal nok - som det har været tilfældet med uroen i parkerne - et tæt samarbejde mellem kommunen og politiet til for at nå det ønskede resultat.

I parkerne har Roskilde kommune og politiet i fællesskab udformet ny moderne skiltning med informationer til brugerne om den ønskede adfærd.

Samtidig er skiltningen fulgt op med øget tilstedeværelse af både politi og kommunens egne folk, som holder øje med, at bestemmelserne efterleves.

Hensigten er, at de gode og positive aktiviteter i parkerne skulle fortsætte, men det skulle blot ske under fornuftige former, således at alle kunne være der - og uden at naboerne blev unødigt generet af de mange tilstedeværende.

På samme måde er der vel omkring havnen grundlag for en fælles indsats, hvor kommunen gennem skiltning på tilkørselsvejene - på en positiv og moderne måde - kunne oplyse torsdagsgæsterne om, hvordan vi ønsker, at de skal opføre sig og håndtere deres køretøjer, når de ønsker at være en del af fællesskabet ved havnetræffet.

En sådan skiltning vil tale til dem, der måske ikke lige tænker over, at deres adfærd med larmende køretøjer generer de omboende.

Politiet vil så fortsat holde fokus på området gennem patruljering og hastighedsindsats, m.v.

Mon ikke vi så ikke i fællesskab kunne påvirke de mange torsdagsgæster til at forstå, at samværet på havnen skal være til glæde for alle - både de mange der kommer dertil med køretøjer, de mange der kommer for at se på.

Samt ikke mindst de omboende, som selvfølgelig må tåle den øgede trafik, men ikke skal lide under unødvendig larm fra motorcykler og ældre biler.

Vi er klar til at gå ind i et sådant samarbejde.

Jens Børsting, politiinspektør, Midt og Vestsjællands Politi.

