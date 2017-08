Politiet efterlyser fire unge for: Fire ægoverfald ved Boserup

Anette Gundlach

Tre forskellige personer blev overfaldet på Boserupvej og ved rensningsanlægget i nærheden, da de var ude for enten at gå eller løbe søndag eftermiddag. En fjerde blev overfaldet ved Kornerup.

Politiet efterlyser nu tre til fire unge mænd, der kørte i en sort BMW eller Audi.

En kvindelige jogger var kommet løbende på Boserupvej ved 16-tiden, da hun bemærkede en mørk bil, der kom kørende i høj fart. Hun nåede lige at tænke, at bilen kørte stærkt, da noget hårdt ramte hende. Det viste sig at være nogle halvkogte æg.

En cyklist stoppede og fortalte, at det var fire unge i en BMW, der havde kastet æggene mod hende.

Efterfølgende blev hun nervøs og gemte sig i skoven, indtil hendes mand hentede hende.

Da hun så de røde mærker på armen, var hun glad for, at hun ikke var blevet ramt i hovedet.

Roskilde politi modtog i løbet af søndag eftermiddag og aften fire anmeldelser om ægkast mod personer.

Den første var fra en 25-årig mand fra Roskilde, der havde været ude at gå. Den anden fra en 41-årig kvinde fra Roskilde, da hun kom kørende i sin bil. Den tredje fra en 42-årig kvinde fra Roskilde, da hun løb en tur.

Kl. 21.37 anmeldte en 53-årig mand fra Roskilde, at hans bil var blevet ramt, da han kørte i bil søndag eftermiddag ved Ravnshøjvej ved Kornerup.

Politiet forsøgte at finde frem til gerningsmændene, men det er ikke lykkedes endnu.

Ordensmagten opfordrer til, at man ringer til politiet med det samme, hvis man møder overfaldsmændene.

Desuden beder de om et tip, hvis man hører nogen prale med at kaste med æg. Man kan ringe på 114.