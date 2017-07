Se billedserie Moskéen er ved at blive bygget færdig. Foto: Anette Gundlach

Politi til roskildenserne om moské-demoer: Gør som I plejer

Roskilde Avis - 13. juli 2017 kl. 12:24 Af Tekst og foto: Anette Gundlach

Gør som I plejer i Roskilde, råder politi-inspektør Jens Børsting, da han svarer på, om roskildenserne har grund til at være bange for at opholde sig i byen, når der er demonstration for og imod en moské i Roskilde by på lørdag kl. 13.

Den ene demonstration kommer til at foregå på Hestetorvet, mens den anden foregår foran moskéen i Allehelgensgade.

Jens Børsting går ud fra, at demonstrationerne bliver fredelige.

- Vi er i løbende og god dialog med arrangørerne af begge demonstrationer og også kommunen. Og begge parter giver udtryk for, at de vil have en fredelig demonstration, siger politiinspektøren.

Han forklarer, at parterne vil vise, hvad de føler og mener om sagen, og det har de ret til at gøre.

Den ene af grupperne er SIAD, der står for Stop Islamiseringen af Danmark, de har bebudet, at de står foran moskéen i Allehelgensgade 11, hvor der bliver holdt taler. Den anden gruppe er Mennesker for Mangfoldighed. De står på Hestetorvet, oplyser Jens Børsting.

Politi holder øje Politiet holder i øjeblikket øje med gruppernes aktiviteter både på hjemmesider og Facebooksider.

På Facebook kan man læse at Mennesker For Mangfoldighed vil lave "et optog og en festlig manifestation for at fejre mangfoldigheden i vores by", når de kommer til Roskilde.

Mens SIAD opfordrer til, at man møder op og viser sin utilfredshed med og ved moskeen.

Gammel moské Man regner med, at den nye moské er helt færdig og klar til indvielse i oktober.

Moskéen bliver bygget på samme sted, hvor den tidligere moské har ligget i 25 år.

Den faldefærdige bygning er blevet revet ned, så der kunne bygges en ny.

En del af inventaret er blevet indsamlet af Roskilde Museum .

