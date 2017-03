Politi og kommune indkalder til møde i børnelokkersag

Vi vil gerne i fællesskab informere om, hvad der bliver gjort fra myndighedernes side i forhold til, at der nu har været flere situationer med anmeldelse af børnelokkere. Det gælder både i forhold til at beskytte børnene og for at finde frem til gerningsmanden eller gerningsmændene. Vi vil også komme ind på gode råd til, hvad forældre og børn kan gøre for at færdes trygt i området.