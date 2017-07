Politiinspektør Jens Børsting: - Vi skal sikre sikkerheden for begge demnstrationer.

Politi og kommune i samarbejde: Moské- demo flyttes

Roskilde Avis - 09. juli 2017 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den bebudede demonstration lørdag klokken 13 foran Roskildes nye moské i Allehelgensgade 11, anmeldt af foreningen 'Stop Islamiseringen af Danmark, blever efter alt at dømme flyttet.

Politiinspektør Jens Børsting, der er chef for Døgnberedskabet på politigården i Skovbogade, oplyser, at ordensmagten samarbejder med kommunen om sagen:

- Politiet skal garantere for sikkerheden til deltagerne i sådan en lovlig anmeldt demonstration, mens kommunen bestemmer, hvor det er mest praktisk at afvikle sådan et arrangement.

Samtidig med anti-muslim-demonstrationen, der kun ventes at få forholdsvis få deltagere, er der anmeldt en langt større mod-demnstration til støtte for muslimernes ret til at bygge en moské i Roskilde.

Den skal gå fra Hestetorvet til Stændertorvet, og derfor vil kommunen samt politiet være interesseret i, at moské-protestanterne flyttes så langt væk som muligt fra denne rute for at undgå eventuelle sammenstød.

