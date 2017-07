Pluk fra det senest døgn hos politiet

Over for rødt Tirsdag eftermiddag overså en 54-årig kvinde fra Vemmelev det røde lys i krydset på Ringstedvej, hvor der er tilkørsel til Holbækmotorvejen. Kvinden kørte ind i en lastbil, der var ved at svinge til venstre for at komme op på motorvejen. Der skete kun materielle skader.