Når talentarbejdet i KFUM og de øvrige Roskilde-klubber udvikles, kan de bedste lokale spillere samles på ?byens hold? og spille på et nyt stadion ved Rådmandshaven.

Pletskud fra KFUM

Roskilde Avis - 21. februar 2017 kl. 00:37 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

STJERNEHIMLEN med verdens bedste fodboldtrænere har nogle få, der lyser langt mere op end alle andre. En af de mest glimtende er spanieren Vicente del Bosque, som har udført et mesterstykke ved først at hente mange titler til storklubben Real Madrid. Dernæst vandt han både VM og EM med et spansk landshold, sammensat af stjernerne fra Barcelona og Madrid, der leverede 'gudefodbold' mange år i træk.

Hvor stor del Bosque egentlig er, fremgår ved en sammenligning med hollænderen Johan Cruyff, der var Europas bedste spiller i det 20. århundrede, og som hos Barcelona i starten af 1990'erne skabte et 'drømmehold' med bl.a. Michael Laudrup. Men han nåede faktisk aldrig at træne sit hjemlands landshold.

DEN SPANSKE STJERNETRÆNER kommer nu til KFUM i Roskilde og arrangerer til sommer med sine partnere en fodboldskole for unge på anlægget ved Lillevang. Modellen for denne 'Campus International Vicente del Bosque' bliver den samme, som han i flere år har haft succes med i Spanien.

Når det overhovedet er kommet i stand, skyldes det en af de gamle KFUM-spillere, der er på Mallorca og har formidlet kontakten. Men samtidig er der grund til at 'kippe med flaget' for, at ledelsen i denne lokale Roskilde-klub har lyst og mod til at kaste sig ud i noget det format.

EN TILFÆLDIGHED er det dog slet ikke. KFUM, der har haft base i det østlige Roskilde, siden den i sin tid var ved Hedegårdenes Skole, har nemlig opbygget en meget stærk base, der bygger på ideen om sammenhold i en klub. I en tid, hvor penge og store armbevægelser ellers dominerer, glæder jeg mig over, at den slags traditionelle 'klubværdier' også kan skabe gode resultater, samtidig med at de er til glæde for børn og unge i en del af byen.

Bag klubbens stærke stilling står også gennem tiden selvfølgelig også en række ihærdige folk, f.eks. Aage Jensen, Kurt Skjoldby og Mogens Rasmussen - for bare at nævne nogle få, som jeg har hørt om eller mødt.

HISTORIEN OM KFUM handler især om en klubfølelse, hvor man har formået at få frivillige i fællesskab til at skabe det fine anlæg i Lillevang med både kunststofbane, opvisningsbane og et stort udvidet klubhus.

Hovedparten af spillerne er drenge og unge, men de ældre medlemmer bliver også ved langt op i årene. Efter træning spiser spillere fra forskellige hold sammen i det gode 'marketenderi', og hele denne atmosfære fortæller bedre end mange andre ord, hvad der foregår.

FODBOLD I ROSKILDE er meget andet end FC Roskildes 1. divisionshold, som vi nu alle håber får et godt forår og kan spille med om oprykning til Superligaen, selv om klubben måske endnu ikke er helt klar til den bedste række.

Rundt om i kommunens øvrige klubber foregår en mindst lige så vigtig aktivitet, hvor tusinder af mennesker er aktive. Lige fra Jyllinge i nord, over Himmlev-Veddelev, KFUM, RB06 og Svogerslev til Viby i syd.

BREDDE OG TOP er forudsætning for hinanden, både når det gælder fodbold, andre sportsgrene og de fleste andre ting i tilværelsen. Derfor er det godt, at et stort flertal i Roskilde Byråd nu har besluttet at arbejde videre med planer om et stort nyt stadion i Rådmandshaven, efter at en lokal entreprenør og andre har tilbudt at opføre sådan et anlæg.

På det nye stadion kan vi forhåbentlig så om nogle år se unge lokale talenter, der er startet rundt om i Roskildes forskellige klubber, spille sammen i toppen af dansk fodbold, så vi for alvor får et 'byens hold'. Sommerens opsigtsvækkende fodboldskole i Lillevang er også et bidrag, der skaber interesse for dette arbejde. Derfor er der mange gode grund til at anerkende et:

PLETSKUD FRA KFUM