Pilgrim i Roskilde: Som vandrer lærer man at sætte pris på det vigtigste

Roskilde Avis - 26. februar 2017 kl. 00:04 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rygsækken er pakket med et billede af børnene, to t-shirts, en langærmet bluse, et par lange bukser, der kan lynes af under knæet, strømper, plaster, toiletsager og andre småting. Oppakningen vejer i alt seks kilo og skal række i de 30 dage, det varer at gå caminoen i Spanien.

Noget af det vigtigste ved en pilgrimsrejse er netop at pakke rygsækken, fordi man er tvunget til at finde frem til, hvad man virkelig har behov for i livet, og hvad som er unødvendigt og tungt.

På denne solskinsrige men kolde vinterdag, er Roskilde Avis taget på kyndelmisse-vandretur med Roskilde Pilgrimsforening. I dag er rygsækken kun pakket med kaffe på kanden, madpakker og varmt tøj.

Turen går fra Hedehusene Station, hvor omkring 25 pilgrimme og vandrere fra oplandet mødes. Herefter trækker flokken mod Ansgar Kirke, hvor en gammel runesten bliver beundret.

Herefter går turen mod Fløng, Trekroner og derefter sættes vandrestaven med kurs mod Gammel Vor Frue Kirke, hvor der sættes punktum for den 16 kilometer lange tur med en andagt og efterfølgende spisning i Konventgården.

På vandring

Roskilde Pilgrimforenings nye formand Karin Førslev har været medlem af foreningen næsten lige siden grundlæggelsen for omkring 11 år siden. Hun har altid elsket at gå ture, men de lange tidskrævende ture på flere uger, er der først blevet tid og mulighed for, efter at børnene er blevet store og hun er gået på efterløn.

Men det betyder bare, at formanden er trukket mange gange i vandrestøvlerne i de seneste år.

Hun har blandt andet gået på den traditionsrige camino i Spanien, der er 700 kilometer lang og ender i Santiago. Vandret i Italien mod Rom og ad de mange pilgrimsveje ved Assisi.

Hun har taget pilgrimsturen fra Maribo til Viborg sammen med pilgrimme fra hele Danmark.

Når Karin Førslev træner op til de helt lange ture ad oldgamle vandreveje, træder hun skoene et par gange om ugen på den lokale Skjoldungerute.

Oplevelser på vejen

Mens fødderne stamper over grus, sten og asfalt, når roskildevandrerne til Fløng Kirke. Lige overfor ligger Fløng Skole, hvor bænke og stole er badet i vintersolen. Her bliver madpakkerne tilfredse pakket op, og de tilbagelagte kilometer og livet som helhed bliver drøftet over dampende termogrus.

En pilgrim viser sin vandrestav frem. Den er lang og tyk og udstyret med en glitrende fransk lilje af sølv i toppen. Staven er fire år gammel og den fjerde i rækken. Den ene knækkede, mens den anden strandede på mystisk vis i en lufthavn, den tredje er mistet på vejen.

På staven står alle stederne, ejeren er vandret fra og til.

Den er bogstaveligt talt et fast holdepunkt på pilgrimsturene, når traveskoene sættes på yndlingsstederne i de franske bjerge, hvor det kan være en udfordring at stå fast, hvis man ikke har noget at holde sig til.

Ligesom kroppen står fast på klippen, kommer mavemusklerne på plads og holder maven inde, når musklerne igen og igen bruges til at holde balancen med.

Oldgamle veje

Selvom de fleste vandreture i Danmark ikke er så lange og strabadsfyldte, så er Roskilde Pilgrimsforening samlingspunkt for nogle af dem, der vandrer flere hundrede kilometer i stræk i udlandet. Med de optimale 25 kilometer om dagen.

I foreningen samles vandrerne og bytter de erfaringer, de har fået, når turen går over den danske grænse og syd på.

Det kan være ret vigtigt at vide, hvad man skal undgå og hvor man får en god oplevelse, når man er af sted til fods og med egen oppakning.

Flere af vandrerne foretrækker at tage af sted alene, fordi man ofte får andre oplevelser og er mere åben, når man ikke færdes i grupper.

Eksperter på vejen

Noget af det fine ved at gå med pilgrimmene fra Roskilde er, at det er mennesker med helt forskellige baggrunde, der alle har det overskud, det kræver at have lysten til at gå langt.

De kan fortælle om fugle, områder, natur og andet, man ser, mens landskabet åbner sig for den nysgerrige, og roen falder over sindet, fordi man har forladt computeren, Facebook, telefonen og alle de andre ting, der er med til at tage opmærksomheden fra nuet i hverdagen.