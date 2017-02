Send til din ven. X Artiklen: Petersson i Red Barnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Petersson i Red Barnet

Roskilde Avis - 12. februar 2017 kl. 01:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Revisor John Petersson er kommet i bestyrelsen for den lokale afdeling af Red Barnet, som forbereder et fremstød for at få flere frivillige med i arbejdet for børn i nød.

Som aktiv hentede Petersson et utal af medaljer i handicap-svømning og fik derfor tilnavnet 'piskeriset fra Jyllinge'. Siden har han også gjort karriere indenfor handicap-idrættens organisationer og er nu præsident for den Eeuropæiske Paralympiske Komité. Derfor er han betegnet som den næst mægtigste sportsleder i landet, efter IOC-medlem Poul-Erik Høyer og foran Kronprins Frederik

Ved generalforsamlingen i Roskilde-afdelingen af Red Barnet, forklarede formanden Torben Stevold om organisationen:

- Vores arbejde hviler både på de frivilliges indsats og på, at vi har penge til at gennemføre aktiviteter for at give børnene de oplevelser, som de ellers ikke ville få. Derfor vil hvervning af flere frivillige og en styrket økonomi stå højt på vores plan for 2017.

I 2016 kom der blandt andet donationer fra Hearts of Roskilde og Vindinge Idrætsforening, ligesom Roskilde Kommune støttede arbejdet. Torben Stevold regner med, at der i 2017 vil komme øgede indtægter fra blandt andet erhvervslivet.

Red Barnet afviklede i 2016 otte aktiviteter for børn i lokalforeningens oplevelsesklub og har også i genbrugsbutikken i Gullandsstræde haft høj aktivitet. Red Barnet har godt 30 frivillige. Flertallet er involveret i butikken i Gullandsstræde, mens de øvrige står i spidsen for aktiviteterne for børn.

Foruden John Petersson og Torben Stevold består den lokale bestyrelse af næstformand Mariem Paween, Steen Larsen, Annibet Pedersen, Naturklubben, Gitte Møller og Stine Thornberg.

