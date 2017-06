Peter Madsen (V) i Havekolonien Hvilen:Hekse og anonyme hetze

- Ledelsen for vores lokale museum fik for nylig det at mærke, da dele af pressen - også dele af den lokale presse - forsøgte at sværte ham til ved brug af anonyme kilder. - En af dem mente oven i købet i et forkølet forsvar for kampagnen, at hele vores demokrati hviler på anonymitet. Det gør det ikke!