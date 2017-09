Foto: Anette Gundlach

Pesticider i drikkevand fra Roskilde

Roskilde Avis - 07. september 2017 kl. 09:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fors A/S har fundet rester af pesticider under grænseværdien i vand fra det vandværk, der forsyner store dele af Roskilde. Budskabet er dog klart: Der er ingen sundhedsfare, vandet kan drikkes uden problemer.

Der er fundet rester af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Hornsherred-værket, som forsyner Roskilde Kommune og en mindre del af det nordlige Lejre Kommune med drikkevand.

Det er konklusionen på den laboratorie-undersøgelse, som Fors A/S, der leverer drikkevand i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner, netop har modtaget.

Fundet er klart under grænseværdien for, hvor meget der må være i vandet.

I prøven fra Hornsherred-værket har laboratoriet mål 0,017 mg, mens grænseværdien - altså hvor meget der maksimalt må være i vandet - er på 0,1 mg.

"Prøven viser heldigvis, at vi er mindst fem gange under grænseværdien, men det er ærgerligt, at det overhovedet findes i vores vand. Vores mål er helt at undgå pesticider i det vand, vi pumper op. Derfor sætter vi nu yderligere ressourcer ind på at finde den eller de boringer, hvor pesticidet findes," siger Leif Ordrup Pedersen, vandchef i Fors A/S.

Fors A/S har nu sendt prøver fra de boringer, hvorfra der hentes vand op til Hornsherred-værket til laboratoriet for yderligere test. De skal vise, hvilke boringer, som bidrager til forureningen. Når den forurenede boring er fundet, vil den blive lukket.

På Fors A/S hjemmeside vil det blive meldt ud, når vandet, der sendes ud fra Hornsherred-værket igen er fuldstændigt fri for rester af de 36 pesticider, som alle vandværker i Danmark skal tjekke for.

Fors A/S har også fået tjekket vandet fra sine to vandværker i Holbæk og et mindre vandværk i Lejre Kommune, der leverer vand til området omkring Kr. Såby. Her viste prøverne, at der ikke er pesticidrester i vandet.