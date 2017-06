Nina Kristine Jensen og Mads Hendrich fra Museet for Samtidskunst med rigtige pengesedler fra den store verden. Frem til 6. august kan alle under 15 år få lov til at tegne penge til museet. En enkelt af tegnerne bliver belønnet med 500 kroner i form af en ægte seddel.

Pengefabrikken i Palæet

Der er penge i kunst, og man kan selv være med til at lave dem, hvis man besøger Museet for Samtidskunst. Her har man i forbindelse med udstillingen 'Show Me the Money' sat gang i en sommerkonkurrence, hvor det gælder om at tegne pengesedler.