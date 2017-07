Påvirkede bilister

Politiet holder i øjeblikket ekstra øje med bilisterne, og om de er påvirkede af spiritus eller narkotika. I Roskilde og omegn førte det onsdag til to anholdte bilister. Klokken 8 blev en 26-årig mand i en varebil stoppet i Ro's Have. Det viste sig, at han havde mere alkohol i blodet end tilladt, hvis man skal føre bil. Natten til torsdag blev en 23-årig mand stoppet på Margrethehåbsvej. Han var narkotikapåvirket. Politiet fandt et mindre kvantum i bilen. Det betyder, at sigtelsen for narkokørsel bliver udvidet med narkobesiddelse.