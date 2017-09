Pågående gæster

De havde ringet på hos en 71-årig mand, for at bede om vand. Da de forsøgte at presse sig indenfor, satte den 71-årig en fod på døren, så den ikke kunne skubbes op. De tre ubudne gæster, to kvinder og en mand, opgav at komme ind og forlod stedet. Beskrivelsen af de tre er mangelfuld, da den lyder på, at de var udlændinge, talte dårligt dansk, og at de var mellem 40 og 50 år gamle.