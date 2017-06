På video med roskildenserne

Se billedserie Klar til optagelse i studiet.

Roskilde Avis - 05. juni 2017 kl. 05:20 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteparret Maria og Rune Gottlieb Michelsen vil lære roskildenserne at lave videoer. Derfor er de flyttet fra Musicon til den centrale adresse Algade 15 n.

Her nyder de udsigten fra deres nye studie gennem de buede vinduer, hvorigennem de kan se hen på det udendørs cafeliv i den hyggelige baggård midt i Roskilde.

Egentlig startede roskildeparret virksomheden WeLoveVideo for 17 år siden.

Men først for fem år siden, sagde de begge deres gode faste stillinger op for at arbejde i deres hurtigtvoksende firma på fuld tid.

Maria havde i mellemtiden arbejdet med webtv i syv år, mens Rune var lektor på Syddansk Universitet, hvor han også blev uddannet som journalist.

Video er for alle

I virksomheden laver parret selv videoer til andre. Nogle af deres største kunder er Region Sjælland, Hovedstaden og flere erhvervsskoler.

Men de lærer også fra sig på kurser for virksomheder og andre.

Blandt andet har de haft mange journalister og kommunikationsfolk på skolebænken, som gerne ville lære at lave videoer til nettet.

- Vi synes, det skal være lidt nemmere at lave video. Det er et værktøj, som alle kan lære at bruge, siger Maria Gottlieb Michelsen.

Parret drømmer om, at folk kommer ind fra Roskildes gader for at bruge deres studie op til valget, til sociale medier og alt muligt andet.

- Mange kunne bruge videoer meget mere aktivt på nettet og på de sociale medier, forklarer Rune Gottlieb Michelsen og fortsætter:

- Troværdigheden er i øjeblikket stor, når budskabet kommer ud med en mere rå video i stedet for en poleret.

Parret laver også strategi og rådgivning om videoer til virksomheder.

Man kan komme til fyraftensmøde med parret onsdag 21. juni 15.30 - 17. Man kan tilmelde sig på maria@welovevideo.dk.