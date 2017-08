Mogens Hallager blev uofficiel talsmand for de stormflodsramte familier i Jyllinge Nordmark og stiller nu op til byrådet for De Konservative. (Foto: Peter Andersen). Foto: Peter Andersen

På vej til byrådet:Mogens Hallager blev talsmand for de stormflodsramte i Jyllinge

Roskilde Avis - 25. august 2017

- Jeg ønsker, at samfundet skal sikre alle sine borgere, både når de bliver ramt af stormflod og på andre måder.

- Derfor stiller jeg nu op til Roskilde Byråd for De Konservative, som efter min mening er et anstændigt parti, som vil tage sig af alle, der ikke kan klare sig selv.

Sådan forklarer den 61-årige Mogens Hallager sit ståsted og den vej, der har ført ham ind i politik.

Efter stormfloden 'Bodil', der i december 2013 ødelagde 225 familiers hjem i Jyllinge Nordmark - og endnu flere omkring Roskilde Fjord - var han med til at organisere de ramte beboere, for at de skulle opnå en bedre behandling.

Den velovervejede og velformulerede direktør forstod at skabe tillid omkring sig og kunne opnå resultater, og derfor kom han snart til at fungere som en uofficiel talsmand for de fortvivlede familier i området.

- Vi kom hertil i 2004 fra Helsinge, da børnene var flyttet hjemmefra. Faktisk var det lidt af en tilfældighed, at det blev Jyllinge Nordmark, hvor vi fandt en grund, som vi kunne opføre vores drømmehus på.

- Så tænker man ikke på, at der en dag står 30 cm. vand inde i huset. Vi bor ned til Værebro Å, og derfor er vi selvfølgelig nu - ligesom det store flertal herude - optaget af at få opført de vedtagne diger så hurtigt som muligt. Det må ikke ske igen, forklarer han.

Politisk interesse

Lige efter oversvømmelsen i 2013 begyndte han sammen med andre aktive i en gruppe fra Jyllinge og Roskilde arbejdet med at få ændret de gældende regler og praksis, så beboerne kunne opnå en mere rimelig erstatning for ødelæggelserne, end der ellers var lagt op til i den hidtidige praksis.

- Jeg arbejdede meget sammen med de lokale folketingsmedlemmer Flemming Damgaard (V) og Mette Gjerskov (S), og vi havde fat i de forskellige partier. Venstres gruppeformand Hans Chr. Schmidt var meget hjælpsom, mens Socialdemokratiets minister Henrik Sass Larsen var på tværs. Heldigvis fik et flertal ham på plads, og det lykkedes så at få en bedre erstatning.

For mange instanser

Roskilde Byråd meldte hurtigt ud, at kommunen var parat til at betale en del af udgifterne til diger i en ny kystsikring, der skal forhindre kommende oversvømmelser.

- Men nu er der gået fire år, og selv om de fleste familier er vendt hjem til deres bolig, må vi stadig leve i usikkerhed.

- Roskilde kommune har gjort det, så godt og hurtigt som de kunne. Men der har været for mange klage-instanser med opsættende virkning, forklarer Mogens Hallager.

- Selvfølgelig skal man i et retssamfund kunne klage. Men den samme anke skal ikke kunne få opsættende virkning gentagne gange i flere instanser. Det er helt urimeligt overfor de mennesker, der stadig må leve i frygt for nye oversvømmelser.

- Heldigvis ser det nu ud til, at vi kan få bygget digerne i 2018, så det bliver den sidste vinter med denne forfærdelige usikkerhed. Psykologisk har det været meget hårdt for mange i vores område.

Klima og erhverv

Mogens Hallager er i det hele taget optaget af klima-politik og mener ikke, at problemerne bare forsvinder af sig selv.

- Vi bliver nødt til at sikre alle de lavtliggende områder i vores kommune. Det er ikke kun et Jyllinge-problem, siger han.

- Kommunen skal først og fremmest sørge for de vigtige områder med kerne-vælfærd. Dvs. børneinstitutioner, skoler, de syge og de ældre, for det er samfundets pligt.

- Men til gengæld skal alle, der kan sørge for sig selv, gøre det. Sådan har det ikke været i alle tilfælde, har jeg indtryk af.

Ifølge Mogens Hallager må alle i kommunen forstå, at Roskilde by er 'lokomotivet' i kommunen.

- Når økonomien er god, kommer det alle til gode - og så har vi f.eks. også råd til at få genopbygget Jyllinge-hallerne og få de nye diger. Efter min mening skal fordelingen af udgifterne være sådan, at ingen enkelt familier selv skal betale mere end 25.000 kroner. Resten må fællesskabet klare.

Endelig lægger Hallager vægt på erhvervspolitikken:

- Roskilde skal skabe endnu flere job, så vi får indtægter. På den måde bliver der også råd til at tage sig af de svageste, som ikke kan klare sig selv, og til andre nødvendige fælles udgifter.

På vej til byrådet

I tiden frem til efterårets kommunevalg præsenterer Roskilde Avis forskellige partiers kandidater, der har mulighed for at blive valgt til byrådet:

Mogens Hallager, 61 år.

Født i København, hvor moderen var sygeplejerske på Frederiksberg Hospital og faderen disponent i firmaet Dansk Eternit.

Vokset op i Lyngby, hvor han gik 10 år i folkeskolen og sluttede med realeksamen.

3 år på Handelsskole, afsluttet med den gymnasiale HHX-eksamen.

Uddannet i en bank og indenfor regnskab.

Arbejdede 27 indenfor fødevare- og slik-branchen, bl.a. med mærker som Knorr og Mars.

I de sidste 12 år nordisk direktør i en virksomhed, der fremstiller konvolutter og emballage.

2004 flyttede familien fra Helsinge til Jyllinge.

Efter efter stormfloden 'Bodil' i december 2013 blev han en uofficiel talsmand for de mange familier, der var ramt af oversvømmelsen.

I foråret 2017 blev han medlem af- og kandidat for De Konservative.