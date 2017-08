Jan Bjergskov på rådhuset under valgnatten i 2013 mellem partifællen Birgit Pedersen (tv.) og borgmester Joy Mogensen. (Arkivfoto: Erling J.)

På vej til byrådet: Jan Bjergskov håber på comeback med SF

Roskilde Avis - 09. august 2017

- Nu kommer vi igen ved kommunevalget til efteråret, og jeg tror på, at SF denne gang får valgt 2-3 medlemmer.

Sådan forklarer nummer to på partiets liste Jan Bjergskov, som har store chancer for atter at komme i Roskilde Byråd.

Kommunevalget for fire år siden var en katastrofe for SF, efter at partiet som medlem af regeringen bl.a. havde været med til at lave indgreb i overenskomsterne og gennemtvinge hårdere arbejdsvilkår for lærerne.

I Roskilde var partiets mangeårige leder Henrik Stougaard samtidig gået over til Enhedslisten, så derfor gik det endnu værre her med en nedgang fra syv til kun ét medlem af byrådet.

Ud på valgnatten

Længe så det ellers ud til, at SF i det mindste ville få valgt to medlemmer, nemlig Jan Bjergskov og spidskandidaten Birgit Pedersen, der også blev formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Men sidst på aftenen da resultatet kom fra Jyllinge, betød en forskel på få stemmer, at det sidste mandat blev flyttet fra SF til Venstre, så Jan Bjergskov alligevel røg ud.

Netop den erfaring er baggrunden for, at de tre små partier med et mandat hver i Roskilde Byråd - SF, Radikale og Konservative - denne gang har lavet valgteknisk samarbejde.

- Hvis vi havde haft det sidste gang, var der blevet valgt to SF'ere, to radikale og én konservativ. Dvs. at vore stemmer til sammen var blevet repræsenteret af fem i byrådet, mod nu kun tre, forklarer Jan Bjergskov.

Fra landbruget til SF

Han afviser en kritik af, at dette valgtekniske samarbejde kan betyde, at en SF-stemme nu kan være med til at vælge en konservativ.

- I virkeligheden er der jo større chance for, at det vil give en ekstra til os, når vi var så få stemmer fra det sidst. Samtidig mener jeg også, det er skadeligt, hvis to store partier som S og V dominerer alt for meget som nu. Vi har brug for mere samarbejde på tværs af partierne, og det kan vi hjælpe til med, på denne måde.

Med sin opvækst mellem sukkerroerne på Lolland og værnepligt i Livgarden kom Jan Bjergskov fra et miljø, hvor man ellers støttede Venstre.

- Men efter soldatertiden blev jeg inspireret af miljøbevægelsen og kampen mod oprustning hen imod afslutningen af den kolde krig i 1989, og derfor blev jeg SF'er, forklarer han.

- Kampen for miljøet spiller stadig en stor rolle i mit politiske arbejde.

Indsats for børn og unge

Op til det kommende valg er Jan Bjergskov mest optaget af, hvad han kalder 'klassisk velfærd' for børn og unge fra 2 til 18 år.

- Normeringerne i Roskildes daginstitutioner er blevet alt for dårlige. Vi har for få til at passe og stimulere børnene fra helt små. Derfor må vi hæve kvaliteten og samtidig sørge for, at en større del af de ansatte er uddannede pædagoger. De skal udgøre mindst 60 procent i en institution.

- Hvis de svage børn kommer for langt bag ud i de første år, er det meget svært at indhente i skolen eller senere i livet. De kommer næsten altid til altid at halte efter, og det er faktisk både dyrt og farligt for vores samfund. Derfor er den tidlige indsats både billigere og bedre, mener Bjergskov.

I Folkeskolen ønsker han først og fremmest kortere skoledage og mere tid til lærernes forberedelse.

- Vi kan ikke udvikle og forbedre undervisningen, hvis vi ikke ofrer det nødvendige på kvaliteten. Kravene er blevet større - og muligheden for at opfylde dem er blevet mindre. Sådan kan det ikke fortsætte.

Tillid til medarbejdere

- Vi har brug for, at man på skolerne og alle andre steder i den offentlige sektor bruger mere tid på at udføre sit egentlige arbejde - fremfor at se på papirbunker og lave statistikker. Det kræver også en holdningsændring, hvor man stoler på medarbejderne og deres lyst til at udføre et godt stykke arbejde, hvilket er langt mere effektivt efter min mening.

Jan Bjergskov tror på, at han med sit kendskab til praktisk kommunalpolitik, skoler og offentlige administration har gode forudsætninger for at være med til at gennemføre sådan en kursændring i kommunen.

På vej til byrådet

I tiden frem til efterårets kommunevalg præsenterer Roskilde Avis forskellige partiers kandidater, der har mulighed for at blive valgt til byrådet fra nytår.

Navn: Jan Bjergskov Larsen, 51 år.

Født og opvokset ved Nakskov, hvor faderen havde en gård med sukkerroer. Moderen var social- og sundhedsmedhjælper.

Efter folkeskolen og en HF-eksamen var han soldat i Den Kgl. Danske Livgarde.

Derefter tog han bachelor-grad i nationaløkonomi og arbejdede i forskellige job, før han som 30-årig begyndte at læse til lærer på Københavns Dag- og Aftenseminarium.

I 1999 flyttede familien til bofællesskabet 'Jernstøberiet' i Himmelev

I 2002 blev han viceinspektør på den nye Trekroner skole, der var startet i barakker i den nye bydel.

2005-8 var han skoleleder på Tjørnegårdsskolen.

2008-2012 konsulent indenfor skoleområdet hos Kommunernes Landsforening.

2012 skoleleder på Fløng Skole.

Familien med tre børn på 15, 18 og 21 bor nu i Trekroner