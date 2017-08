På æblerov i Algade

Computerforretningen Humac i Algade havde kort før midnat natten mellem torsdag og fredag indbrud i lagerrummet. Det lykkedes for to mørkklædte mænd at stjæle et ukendt antal Apple-produkter. De to havde givet sig tid til at rode i flere kasser, selv om butikkens alarm var gået klokken 23.40. De to tyve forvandt via Algade i retning mod Superbrugsen og til venstre ned til Sortebrødre Plads, hvor de forsvandt.