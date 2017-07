Lotte Fang har tidligere både skrevet og fortalt om Roskildes røde rådhus på Stændertorvet. (Arkivfoto: Erling J.)

Overfyldt rådhus til Lotte Fangs byvandring: En levende historie

Roskilde Avis - 06. juli 2017 kl. 00:10 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faktisk er Lotte Fang selv blevet en del af Roskildes historie efter mere end 40 års byvandringer med fortællinger rundt omkring i hendes elskede hjemby. Men det er stadig en spræl levende udgave, som hun præsenterer for sine trofaste og interesserede tilhørere.

Onsdag aften stod hun for én af denne sommers mange byvandringer, der foregik på det tidligere rådhus ved Stændertorvet. Her er den gamle byrådssal for tiden under ombygning, så de over 100 fremmødte blev nødt til at klumpe sig godt sammen.

Nogle valgte at gå igen, fordi der var alt for mange mennesker i de små lokaler, men de kan trøste sig med, at der er rundvisning i den historiske bygning flere onsdag i løbet af sommeren.

Lotte Fang, der har arvet sin store interesse for Roskildes historie fra sin kendte far journalist og forfatter Arthur Fang, lod sig ikke gå på af det men fortsatte med stor fortælleglæde at berette om fødebyens mange rådhuse.

Gave fra Schmeltz

Det gamle røde rådhus på Stændertorvet er i virkeligheden det tredje i Roskildes historie. Det første lå nemlig på hjørnet af Algade og Sankt Ols Gade, indtil det blev ødelagt under en voldsom brand i 1731.

Stenene herfra blev så brugt til at opføre det karakteristiske gule kongeslot i barokstil ved Stændertorvet, hvor der nu er bispebolig samt museer og kunstudstilling. Den gule farve tjente bl.a. til at dække de soden på de brændte mursten.

I stedet opførte Roskilde i 1735 med økonomisk hjælp fra kong Christian den 6. et andet rådhus foran Sankt Laurentii-kirketårnet på torvet. Det var blevet stående, da en af byens mange katolske kirker blev nedrevet efter reformationen i 1536.

Da dette rådhus siden blev for lille, fordi Roskilde voksede igen, blev det udvidet i bredden og med en ekstra etage i 1839.

I slutningen af 1800-tallet var der på ny pladsmangel, og Roskildes store velgører købmand O.H. Schmeltz bidrog med næsten halvdelen af de 50.000 kroner, som det kostede at opføre den nye rødstensbygning, der blev bygget sammen med kirketårnet mod nord.

I 1884 kunne Roskilde Byråd holde sit første møde i sit nye hus, som derefter blev sæde for det lokale demokrati helt frem til sammenlægningen med Gundsø og Ramsø i 2005, da den historiske byrådssal blev for lille til at rumme de 31 folkevalgte, der så skulle være.

Lotte Fang var kunne også beskrive flere af de karakteristiske detaljer i den tidligere byrådssal og den imponerende indgang gennem det gamle kirketårn.

Nyt torv

I stedet er Roskilde Byråd så flyttet til den tidlige amtsgård ved Køgevej, der samtidig blev udvidet til at kunne rumme alle kommunens forvaltninger, som hidtil havde været spredt rundt om på mange adresser i byen.

Kun centralforvaltningen med borgmesterkontor lå ved siden af i Duebrødre Hospital, mens økonomiforvaltningen holdt til i et baghus, og skatten var placeret i en barak ved siden af den gamle katedralskole ('amtsgymnasiet').

Ind til starten af 1900 tallet var der kun et lille torv foran det nye røde rådhus og et andet henne foran det gule kongeslot. Midt på pladsen lå der bygninger, som derefter blev revet ned på initiativ fra direktøren i Roskilde Sparekasse, der betalte for at få en ny stor og åben plads.

Navnet Stændertorvet er ikke historisk men kom først til i 1930. Det er en markering af, at Stænderforsamlingen - en demokratisk forsamling, der forberedte det nuværende demokrati - havde haft til huset i det gule palæ i årene op til den første grundlov i 1849.

Ved den omfattende restaurering, som kommunen netop har gennemført på Stændertorvet, er de forskellige tidligere bygninger og funktioner på byens historiske plads nu markeret med forskellige farver fliser og sten. På den måde kan man lettere se, hvad der har været en gang.