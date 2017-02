Overfald med kniv

To unge mænd kom op at toppes over et spil playstation fredag aften. Det endte med, at en 18-årig mand tog kvælertag på en 16-årig, som han også slog i hovedet. Det skete på asylcentret i Avsnstrup. Personalet fik skilt de to ad, men det bevirkede blot , at den 18-årige løb ind efter en kniv, som han ville angribe med. De ansatte og andre beboere fik dog stoppet den unge mand. Da politiet ankom, anholdt de den 18-årige, der blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 2. marts.