Ottos store dag på Ringen

Han fik lejlighed til at hilse på en del af dem igen, da han fejrede sin 75 års fødselsdag i Sterling Moss Racing Bar på Hotel Scandic, der ligger i udkanten af det område, hvor den historiske racerbane Roskilde Ring lå. Gæsterne fik til gengæld rig lejlighed til at hilse på hinanden og til at kigge i de mange scrapbøger om livet i Viadukten, som Otto Jensen har lavet i alle årene.

Viadukten har i Ottos tid været et sted, hvor nogle af dansk motorsports store navne har lært det grundlæggende om at køre race på fire hjul. Familien Magnussen i form af far og søn, Jan og Kevin, er nok de mest kendte men også de mest travle, så de var optaget udenlands, men familien var repræsenteret af Jan Magnussens far. Til gengæld mødte den tidligere DTC-mester Dennis Lind op for at ønske sin læremester tillykke.