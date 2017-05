Hunde skal holdes i snor ved Lynghøjsøerne. Ellers risikerer man en bøde på 2.000 kroner. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Nyt i Roskilde: 2.000 kr i bøde for løse hunde

Roskilde Avis - 19. maj 2017 kl. 06:02 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man går med hund uden snor ved Lynghøjsøerne, risikerer man i fremtiden at få en bøde på 2.000 kroner.

Naturstyrelsen har nemlig besluttet at lave en kampagne ved søerne, der skal få folk til at bruge snoren. Den starter her i maj.

- Vi vil helst undgå at give folk bøder, men hvis man slet ikke vil høre efter, hvad vi siger, når man møder os, så kan vi blive nødt til det, siger projektkoordinator Henrik Jørgensen.

Han og andre fra Naturstyrelsen vil derfor i den kommende tid være mere til stede i området for at tale med hunde-lufterne.

Han forklarer, at i Danmark siger loven, at hunde skal holdes i snor i naturen.

Det ved mange hundeejere godt, men nogle vægter alligevel det firbenede familiemedlems mulighed for at løbe frit omkring højere end reglerne.

Frygter ulykke

Henrik Poulsen fortæller, at han er glad for at Lynghøjsøerne bliver brugt så meget, og han er sikker på, at der kommer endnu flere naturnydere når vejret bliver varmere.

- Så nytter det ikke noget, at nogle føler sig utrygge, fordi de er bange for at møde en løsgående hund.

Han er desuden bange for, at de løse hunde i yderste konsekvens kan få lig på bordet.

- Hvis en hund får skræmt et råvildt ud på motorvejen ved siden af, kan det betyde en frygtelig ulykke med dødeligt udfald, siger Henrik Poulsen.

- Vi har valgt, at kampagnen skal foregå ved Lynghøjsøerne, da det er her vi får flest henvendelser om løstgående hunde, siger Henrik Jørgensen.

Mange af henvendelserne er kommet efter, at Naturstyrelsen har sat skilte op med billedet af en hund i snor, og efter at hundeskoven er blevet færdig.

Dermed er flere blevet opmærksomme på, at hundene faktisk ikke må gå løst i området.

Naturstyrelsen står for flere områder i Roskilde, blandt andet Hyrdehøjskoven, Boserup og Himmelevskoven.

Sjov for hunden

- Jeg tror, at problemet er, at flere hundeejere har brugt søerne til at bade hunden i mange år. Derfor har vi en historie at kæmpe med i området.

Men det er ikke længere hundene, der skal bade i søen, medmindre man selv og snoren følger med.

Men det skal stadig være sjovt for hundeluftere og dyr at være ved Lynghøjsøerne.

Derfor bliver der i fremtiden lavet baner med agility for hunde i hundeskoven.

Hvis man har andre bud på sjove aktiviteter for mennesker og dyr på stedet, kan man skrive til Henrik Poulsen på hen@nst.dk.

Regler

Hunde skal være i snor i skoven og på udyrkede arealer. Det gælder også selvom der ikke er skilte.

I byer og områder med bymæssig bebyggelse skal hunde føres i snor eller ledsages af en person, der har fuldt herredømme over den.

Uden for byskiltet må hunde være uden snor, men de må ikke løbe løs på anden mands grund.

Hunde skal altid føres i snor på strande og kyststrækninger fra 1. april til 30. september.