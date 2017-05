Svend Berthelsen stopper efter 30 år som formand i bloddonorerne i Roskilde. Claus Dahl afløser ham.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt blod: Redder seks liv om året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt blod: Redder seks liv om året

Roskilde Avis - 24. maj 2017 kl. 00:52 Af Tekst og foto: af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bloddonorerne i Roskilde får med Claus Dahl som formand nyt blod i bestyrelsen.

Han afløser Svend Berthelsen, der har stået ved roret i de seneste 30 år. Han er efterhånden rundet de 68 år, og må derfor ikke længere selv give blod.

Svend Berthelsen har givet blod i de seneste 47 år, nemlig siden han var 18, hvor han fik sit første stik.

Han overtog formandsposten fra sin far, der havde været formand i 27 år.

Denne afløste donorkorpsets første formand, der startede det første korps i Roskilde 1935, efter at bloddonorbevægelsen så dagens lys i Danmark i 1932.

Den nyvalgte formand Claus Dahl har også givet blod siden han var 18 år.

En donor redder 6 årligt

En gennemsnitlig donor redder firkantet set hele seks personer om året.

Man giver nemlig blod cirka to gange om året. Hver gang deles portionen i tre. Hver portion kan redde et liv, forklarer Svend Berthelsen. Han har selv været med så længe, fordi hans frivillige arbejde giver mening for ham.

Hele 37 procent af blodet går til kræftpatienter, der skal have blod jævnligt.

Andre portioner går til folk, der får nyt knæ eller hofte, har været ude for en ulykke og mange andre situationer.

Tag kæresten med

I Roskilde går det ganske godt med at finde donorer, og Danmark er da også selvforsynende med blod.

Tilbage i 1932 gav et par hundrede personer blod væk. I dag er man oppe på 210.000 personer om året.

Men der er altid brug for flere, da der er en naturlig udskiftning.

Unge mænd mellem 18 og 25 år er sværest at få fat i.

Årsagen er, at mænd typisk er mere bange for nåle en kvinder. Til gengæld er mændene mere stabile, da de hverken skal holde pause ved graviditet eller menstruation, er de to enige om.

Claus Dahl opfordrer derfor unge piger til at tage deres kæreste i hånden og følge dem hen til sygehuset.

- Det giver mere tryghed, smiler han.

Stærke mænd er angste

Svend Berthelsen oplevede for år tilbage, at flere hundrede stærke mænd ikke turde give blod, selvom de egentlig havde lovet det.

De havde ringet til ham og fortalt, at som tak for, at de selv havde fået mange liter blod, ville de selv donerer, hvis der blev sat et tappested op ved et stævne på Dyrskuepladsen.

God ide tænkte formanden og fik stillet et tappested op. Men kun 40 af de flere hundrede mænd turde få en nål i armen i løbet af de dage, stævnet varede.

Man behøver dog ikke være bange, da nålen både er blevet tyndere og skarpere i de seneste år, beroliger den tidligere formand.

Hvis man har lyst til at give blod kan man melde sig eller søge mere information på roskildedonor.dk.