Nyhedsanalyse om den nye svømmehal:Det lange seje tag

Hvis den nye svømmehal ikke bliver bygget nu, falder projektet til jorden og bliver aldrig til noget.

Roskilde Avis - 04. marts 2017 kl. 00:24 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag blev beregninger på de tilbud, som Roskilde kommune nu har modtaget om prisen på at bygge en ny svømmehal ved siden af Roskilde Badet på Bymarken, offentliggjort, og det har mildest talt vist sig at være 'Det lange seje tag'.

Resultatet, der var ventet med spænding, blev en samlet pris 147,8 millioner. Det er tredje gang opgaven har været sendt i udbud, da priserne i de to første omgange viste sig at ligge over de 135 millioner kroner, som et flertal i byrådet for flere år siden har bevilget til denne opgave i et budget-forlig for 2013.

Når de nye tilbud stadig er dyrere end det bevilgede beløb, bliver byrådets partier nu nødt til at finde flere penge eller opgive projektet.

Hele sagens forløb er et godt eksempel på, hvor mange mere eller mindre uforudsete problemer sådan et stort byggeri kan løbe ind i.

Samtidig beviser det faren, hvis både tilhængere og modstandere af et projekt låser sig fast på den ene eller anden tekniske løsning.

Så går der pludselig 'prestige' i at få gennemtrumfet eller stoppet et bestemt byggeri eller anlæg, fremfor at man sætter sig ned og taler sammen om, hvordan man nu kan få den bedst mulige løsning for borgerne.

Kompromis-beslutning

Da S-SF-R-K helt tilbage i 2012 før sidste valg besluttede at tage en stor ny svømmehal med i kommunens budget for 2013, var det et kompromis mellem forskellige ønsker.

S og SF var mest optaget af at få flere welness-faciliteter til børnefamilierne, så disse ikke længere var nødt til at rejse til Ølby for at få denne type oplevelser.

Samtidig ønskede den daværende konservative leder Carsten Wickmann at få et 50 meters bassin, så de lokale konkurrence-svømmere kunne få de bedste træningsmuligheder. Wickmanns stemme var afgørende for et flertal, så derfor kom det store bassin med i forliget, og selv fik han tilnavnet 'manden med de 50 meter'.

Til gengæld var oppositionen i byrådet stærkt imod dette projekt. Venstres leder Bent Jørgensen mente, det var alt for dyrt og lå forkert. Han ønskede i stedet et langt stålbassin i en mere beskeden bygning i Trekroner eller et andet sted. Dansk Folkeparti var på samme linje.

Større byggepris

I januar 2015 blev et ambitiøst vinderprojekt så præsenteret i Roskilde-hallerne. Hovedideen var en sammenbygning mellem det nye lange bassin med tilskuerpladser samt welness-faciliteter og de eksisterende tilbud i Roskilde Badet. Derefter blev opgaven sendt i udbud.

Men i melletiden var byggeriet i Danmark atter kommet op i gear, og efterspørgslen på beton-elementer var f.eks. steget kraftigt. Det pressede også priserne på den nye svømmehal, så byggeriet slet ikke kunne holdes indenfor den vedtagne pris, da de første tilbud kom ind.

Så prøvede kommunen at 'barbere projektet ned' for at gøre det billigere, men det gik heller ikke i anden omgang, hvor prisen stadig blev 30 millioner kroner for høj.

Derfor blev der igen reduceret i projektet, og det er buddene på at udføre dette arbejde, som nu er kommet på bordet.

Pengene spildt

Hvis byggeriet havde kunnet gennemføres til den vedtagne pris, var arbejdet gået i gang inden så længe.

Men når det nu stadig er dyrere end de bevilgede135 millioner kroner, må byrådets partier diskutere de forskellige muligheder.

I den overvejelse indgår, at der allerede nu er brugt over 15 millioner kroner på til jordbundsundersøgelser samt arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der har udformet udbudsmaterialet og efterkontrolleret det ved alle tre udbud.

De penge er helt spildt, hvis man dropper byggeriet på Bymarken.

Samtidig er projektet nu blevet forsinket så meget, at der er er sparet driftsudgifter i et par år på over 10 millioner kroner.

I det gældende budgetforlig for 2017 er det aftalt, at disse sparede driftsudgifter kan anvendes på byggeriet, som dermed må koste op til 145 millioner kr. Så mangler der kun 2,8, hvis partierne bliver enige om det.

Men det vigtigste argument for at acceptere sådan en overskridelse af den budgetterede pris på 135 millioner kroner er nok, at hvis byggeriet ikke starter nu, bliver det slet ikke til noget.

Et argument, som underligt nok slet ikke har været fremme i debatten ind til nu, er de samdriftsfordele, der er ved at have den gamle og den nye svømmehal liggende ved siden af hinanden.

På den måde kan det samme personale sørge for, at der er åbent, holdes orden og bliver lukket. Det vil blive dyrere to forskellige steder, og det gælder også klormaskiner og anden teknologi, som skal bruges til bassinerne.

I løbet af 20 år kan denne samdrift give en vigtig besparelse, som også bør med i betragtning, når man diskuterer udgifterne til den ene eller anden type anlæg.